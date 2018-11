Zwei Lkw beteiligt

Sankt Augustin . Am Dienstagabend hat es auf der A3 in Richtung Frankfurt einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten gegeben. Derzeit staut sich der Verkehr, weil nur ein Fahrstreifen befahrbar ist.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2018

Auf Höhe der Ortschaften Birlinghoven und Dambroich hat es am Abend einen Unfall auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gegeben. Zwei Lkw und ein Pkw waren an dem Unfall beteiligt.

Dabei gerieten Teile der Lkw-Ladungen auf die Fahrbahn. Einer der Lkw hat Gefahrgut geladen. Laut Angaben der Polizei tritt davon allerdings nichts aus. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock.

Weitere Informationen folgen.

