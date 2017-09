Prozess vor dem Bonner Landgericht

Rhein-Sieg-Kreis. Landgericht verurteilt 45-jährige Erzieherin, die sich selbst als Quartalssäuferin bezeichnet, zur Rückzahlung an die Versicherung. Laut Gericht handelte die Frau grob fahrlässig.

Für normale Menschen wäre eine solche Menge Alkohol im Blut lebensgefährlich, wenn nicht gar tödlich. Doch eine 45-jährige Erzieherin aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die sich selbst als Quartalssäuferin bezeichnet, setzte sich am 17. Februar 2014 mit fünf Promille noch ans Steuer und fuhr, bis sie die Kontrolle verlor und ein geparktes Auto demolierte. Nun beschäftigte der Fall das Bonner Landgericht: Die Versicherung, die den Schaden bezahlt hatte, verklagte die Frau auf Rückzahlung.

Wie Gerichtssprecher Tobias Gülich erklärte, warf die Assekuranz der Frau vor, grob fahrlässig gegen den Versicherungsvertrag verstoßen zu haben. Die aber wehrte sich: Sie sei beim Unfall schuldunfähig und aufgrund ihrer Alkoholsucht bereits zu Beginn ihres wochenlangen Trinkexzesses nur eingeschränkt steuerungsfähig gewesen. Die Trunkenheitsfahrt sei nur der Endpunkt dieses Exzesses gewesen. Denn es sei nicht möglich, sich fünf Promille an nur einem Tag anzutrinken.

Seit Jahren sei sie eine alkoholkranke „Quartalssäuferin“ ohne bewusste Willensentscheidung, ob sie trinken wolle oder nicht. Der Suchtdruck überkomme sie, dann trinke sie zwei bis drei Flaschen Wodka täglich und könne nicht arbeiten. Aber eine so massive Attacke wie vor dem Unfall habe sie noch nie erlebt.

Wegen massiver beruflicher und privater Probleme habe sie am 4. Februar angefangen zu trinken. Am 17. sei sie nachmittags selbst ins Krankenhaus gefahren. Weil sie dort habe warten müssen, habe sie wieder getrunken, das Bewusstsein verloren und den Ärzten zufolge einen Herzstillstand gehabt. Dennoch sei sie nach der Behandlung einfach gegangen. Erinnern könne sie sich nicht mehr. Fest steht: Gegen 20 Uhr verursachte sie den Unfall und wurde ohnmächtig mit einer Flasche Wodka aus dem Auto gezogen. Danach begab sie sich in Therapie und ist nun angeblich trocken. Im Mai 2014 wurde sie wegen fahrlässigen Vollrauschs zu 1500 Euro Geldstrafe verurteilt, die Fahrerlaubnis wurde ihr für acht Monate entzogen. Aufgrund ihrer Alkoholsucht entschied das Amtsgericht Siegburg 2016: Sie muss dem Autoversicherer die geforderten 5000 Euro nicht zurückzahlen, da sie zu Beginn ihres Alkoholexzesses nicht wusste, dass sie zwei Wochen später volltrunken fahren würde. Das aber sieht das Landgericht nun völlig anders. Die 8. Zivilkammer urteilte: Die Frau muss an die Versicherung zahlen, denn sie handelte grob fahrlässig. Sie hätte jemanden schwer verletzen oder sogar töten können. Nicht umsonst rechne der Bundesgerichtshof Trunkenheitsfahrten zu den schwersten Verkehrsverstößen. Auch wenn sie sich nicht erinnern könne, so die Kammer, jemals zuvor betrunken gefahren zu sein, müsse sie als Quartalssäuferin damit rechnen, dass sie sich ans Steuer setzen könnte, und sei es nur, um mehr Alkohol zu kaufen. Ihr Verhalten sei verantwortungslos, sie hätte dafür sorgen müssen, dass sie nicht mehr fahre und notfalls den Autoschlüssel irgendwo abgeben müssen.

AZ: LG Bonn 8 S 265/16