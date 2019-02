Stau am Kreuz Bonn/Siegburg

Nach dem schweren Unfall dreier Lkw auf der A3 in der Nähe des Autobahndreiecks Bonn/Siegburg wurden die Fahrbahnen in Richtung Köln von der Polizei komplett gesperrt. In der Folge stauten sich die Fahrzeuge kilometerlang.

die drei kollidierten Lastwagen versperrten den Fahrbahnen der A3 in Richtung Köln, so dass diese vorübergehend komplett gesperrt werden mussten.

Bonn/Siegburg. An diesem Freitagmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Lastwagen auf der A3 im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg gekommen. Die Fahrbahn ist in Richtung Köln komplett gesperrt. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.02.2019

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag um 11.15 Uhr auf der A3 im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg in Richtung Köln gekommen. Drei Lastwagen sind nach Angaben der Polizei kollidiert. Bei dem Auffahrunfall rund 500 Meter nördlich von Dambroich ist ein 29-jähriger Lastwagenfahrer nach Angaben der Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Fahrzeugwrack und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen war der 29-Jährige gegen 11.15 Uhr auf der A3 in Richtung Oberhausen unterwegs gewesen. Unmittelbar vor dem Autobahnkreuz fuhr er mit seinem Lastwagen nahezu ungebremst auf einen weiteren Lastwagen auf, der von einem 39-Jährigen geführt wurde. Dieser wurde dadurch wiederum auf einen Lastwagen aus Litauen geschoben. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verkeilte sich der Lastwagen des 29-Jährigen mit dem vorausfahrenden Sattelzug. Der 29-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, während der 39-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Der 59-jährige Litauer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ist die A3 in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Siebengebirge abgeleitet und staut sich aktuell über mehrere Kilometer. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Im Einsatz waren vier Einheiten der Feuerwehr Königswinter und der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Köln mit insgesamt rund 60 Kräften, dazu der Rettungsdienst. Die Straßenmeisterei baute einen rund 80 Meter langen Sichtschutz auf. Laut der Polizei ist jede Menge Treibstoff ausgelaufen. Die Untere Wasserbehörde wurde verständigt. Der Bergedienst ist auf der Anfahrt.