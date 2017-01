19.01.2017 BONN. Ein Unfall auf der Autobahn 560 sorgte am Donnerstagmorgen für massive Behinderungen im Berufsverkehr. Der Verkehr staute sich bis auf die A59 zurück.

In Höhe der Anschlussstelle Siegburg ereignete sich am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Hennef ein Unfall mit zwei Autos auf der A560. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten.

Da für die Dauer der Unfallaufnahme allerdings nur ein Fahrstreifen frei war, waren die Auswirkungen auf den übrigen Verkehr massiv. Der Verkehr staute sich zurück bis auf die A59.

Die aktuelle Verkehrslage