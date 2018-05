Hoher Sachschaden

SIEGBURG. Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht zu Donnerstag an einer Kita in Siegburg-Brückberg im Einsatz. Unbekannte hatten dort Gartenhütten in Brand gesetzt.

Von Ulrich Felsmann, 03.05.2018

Gegen 2.50 Uhr wurden in der Nacht zu Donnerstag Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Gartenhütte einer Kindertagesstätte nach Siegburg-Brückberg gerufen. Mit einer Leiter verschafften sich die Einsatzkräfte über einen Zaun an der Aggerstrasse Zugang zu dem Gartenhäuschen, von der an der Arndtstrasse gelegenen Kindertagesstätte "PänzHUUS e.V.". Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt schon teilweise auf eine rechts daneben liegende Hütte übergegriffen.

Mit Wasser und letztendlich mit Schaummitteln konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen auf die linke Gartenhütte und die Kita selbst konnte verhindert werden. In den Holzhäuschen waren Materialien und Spielzeug gelagert. Erst am 22. April hatte eine bislang unbekannte Person versucht an selber Stelle die Gartenhäuschen mit brennbarer Flüssigkeit in Brand zu stecken.

Die Polizei war aufgrund des ersten Vorfalls bereits verstärkt in Brückberg Streife gefahren und suchte auch in diesem Fall den Nahbereich nach einem möglichen Täter ab. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Siegburg sucht weiter nach Zeugen die Hinweise zu den Taten geben koennen. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02241/5413121 entgegen.