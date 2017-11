Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem brennenden Auto in Siegburg.

Siegburg. In der Nacht zu Sonntag zündeten bisher unbekannte Täter einen BMW nahe der Diskothek "Am Turm" an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Von Michael Lehnberg, 28.11.2017

In der Nacht zu Sonntag, 26. November, hat ein Auto nahe der Diskothek "Am Turm" in Siegburg gebrannt. Diskotheken-Besucher hatten der Polizei das Feuer gegen 2 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der schwarze 1er BMW bereits im Vollbrand.

Der Firmenwagen, der in Höhe der Hausnummer 22 abgestellt war, konnte laut Polizei schnell gelöscht werden. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Die Brandermittler der Siegburger Polizei stellten bei ihren Untersuchungen fest, dass an dem Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen und mit Hilfe eines unbekannten Brandbeschleunigers Feuer gelegt worden war. Die Kripo ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Die Brandermittler fragen: Wer kann Angaben zu der Brandstiftung machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen an dem BMW gesehen? Hinweise an 02241/5413121.