Zollfahrzeug

Siegburg. Am Wochenende verschafften sind bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem Betriebsgelände einer Autowerkstatt in Siegburg und stahlen dort die Blaulichtanlage eines Zollfahrzeuges.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.02.2018

Laut der Polizei wurde das Blaulicht - in Fachkreisen Rundum-Tonkombination genannt - zwischen dem 16. und dem 19. Februar von dem Einsatzfahrzeug des Zolls entwendet. Der Wagen stand auf dem Hof einer Autowerkstatt an der Luisenstraße in Siegburg. Dort war an dem VW Passat eine Inspektion durchgeführt worden. Das Betriebsgelände war abgeschlossen.

Nach ersten Ermittlungen haben die bislang unbekannten Täter ein Loch in den Zaun geschnitten und das Blaulicht vom Dach und die blauen Lichtblitzer aus dem Kühlergrill des Autos demontiert. Der Wert liegt bei mehr als 1000 Euro.

"Für den privaten Einsatz sind die gestohlenen Teile nicht zu gebrauchen, da der Gebrauch gemäß der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ausschließlich Zoll, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vorbehalten ist", schreibt die Polizei diesbezüglich in ihrer Mitteilung. Doch ob die Täter sich daran halten, darf bezweifelt werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer (02241) 541-3121 entgegen.