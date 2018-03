Polizei bittet um Hinweise

In Siegburg stahlen Unbekannte die Pizza und das Bargeld eines Lieferdienstfahrers (Symbolbild).

Siegburg. In Siegburg haben am Freitagabend zwei Männer den Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes überfallen. Sie lockten ihn zu einer Adresse, schlugen den 22-Jährigen und raubten ihn aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.03.2018

Unbekannte haben am Freitag um 23.30 Uhr den Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes in Siegburg überfallen. Wie die Polizei mitteilt, war er dabei eine Lieferung in die Siegstraße zu fahren, als zwei Männer ihn vor der Haustür der Adresse abfingen und mit einer Pistole bedrohten.

Die unbekannten Täter zwangen den Fahrer des Lieferdienstes, die Geldbörse herauszugeben und schlugen ihm ins Gesicht. Der 22-jährige Fahrer übergab die Geldbörse, die einen dreistelligen Betrag enthielt. Obendrein erbeuteten die Männer die drei bestellten Pizzen. Das Opfer blieb trotz des Schlages laut der Polizei unverletzt.

Die Täter flüchteten nach Angaben der Beamten in Richtung Bonner Straße. Der Fahrer des Lieferdienstes schätzte beide Männer auf 22 Jahre, 1.77 Meter groß und schlank. Ein Mann war dunkelhäutig und hatte eine Basecap auf, über die er eine Kapuze trug.

Der blonde Mittäter hatte blonde Haare und die Kapuze seiner schwarzen Jacke über seinen Kopf gezogen. Der Fahrer beschrieb ihn als "osteuropäische Erscheinung".

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen.