Autohändler in Siegburg

In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter über den Zaun eines Autohändlers in Siegburg geklettert, haben Autos aufgebrochen und Lenkräder entwendet.

Siegburg. In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter über den Zaun eines Autohändlers in Siegburg geklettert, haben Autos aufgebrochen und Lenkräder entwendet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2019

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über den Zaun eines Mercedes-Autohändlers an der Wahnbachtalstraße in Siegburg geklettert und haben fünf Autos aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter zielgerichtet nach Fahrzeugen mit einem Multifunktionslenkrad gesucht.

Sie schlugen jeweils das hintere linke Dreiecksfenster ein und öffneten so die Limousinen. Anschließend bauten sie fachmännisch und ohne weitere Beschädigungen die Lenkräder aus. Der Schaden wird auf 1500 Euro pro Fahrzeug geschätzt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241/5413121 zu melden.