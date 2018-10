Autos beschädigt

Unbekannte haben in Siegburg Fahrzeuge mit Farbe beschmiert.

Unbekannte haben in Siegburg Fahrzeuge mit Farbe beschmiert.

Unbekannte haben in Siegburg Fahrzeuge mit Farbe beschmiert.

Unbekannte haben in Siegburg Fahrzeuge mit Farbe beschmiert.

Siegurg. In Siegburg haben Unbekannte am Mittwochabend Fahrzeuge und eine Grundstückmauer mit Farbe beschmiert. Die Feuerwehr rückte an, um die betroffenen Autos mit Wasser zu säubern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.10.2018

Unbekannte haben am Mittwochabend Fahrzeuge in der Humperdinckstraße in Siegburg beschädigt. Ein Anwohner schilderte dem GA, dass zwei dunkel gekleidete Personen gegen 22.35 Uhr zwei Autos und eine Grundstücksmauer mit Malerfarbe beschmiert haben. Anschließend seien sie geflüchtet. Eine weitere Nachbarin meldete, dass ihre Hausfassade mit Eiern beworfen worden sei.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz, um die mit Farbe beschmierten Fahrzeuge und den ebenfalls mit Farbe verunreinigten Bürgersteig mit Wasser abzuspritzen. Die betroffenen Anwohner wurden informiert.