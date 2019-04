Kandidatin von CDU und FDP

Siegburg. Eine Frau aus dem Rathaus bewirbt sich um die Nachfolge von Bürgermeister Franz Huhn: Ursula Thiel leitet als Co-Dezernentin bereits das Bürgermeisterbüro. Nun soll sie Bürgermeisterin werden.

Ulla Thiel soll Bürgermeisterkandidatin von CDU und FDP in Siegburg werden. Das wollen Parteivorstände und Fraktionen am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus bekannt geben. Die CDU-Mitglieder wurden bereits informiert. Amtsinhaber Franz Huhn (CDU) tritt wie berichtet bei der Kommunalwahl im September 2020 nicht wieder an. Die Mitgliederversammlung der CDU muss im Mai noch über den Vorschlag von Parteivorstand und Fraktion abstimmen.

Die 43-jährige Bewerberin ist gebürtige Siegburgerin und Diplom-Verwaltungswirtin. Ursula Thiel, wie sie mit vollem Namen heißt, arbeitet seit 1995 bei der Stadt Siegburg und war dort unter anderem Leiterin des Ordnungsamtes. 2017 wechselte sie ins Bürgermeisterbüro. Präsenz zeigte sie unter anderem nach dem Großbrand im Ortsteil Brückberg und während der Flüchtlingskrise.