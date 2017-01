Rathaussanierung in Siegburg

26.01.2017 Siegburg. Die Stadt schließt das Turm-Center als Alternative für das Rathaus aus. Mehr als hundert Besucher informieren sich bei der dritten Bürgerwerkstatt. Ein Neubau an gleicher Stelle würde 21,6 Millionen Euro kosten.

Große Hoffnungen auf eine Umsetzung seines Vorschlages hatte sich Hannspaul Egge ohnehin nicht gemacht. Dementsprechend zeigte sich der Kölner Unternehmer am Mittwoch wenig verwundert darüber, dass sein Turm-Center auf dem ehemaligen Phrix-Gelände nicht als alternativer Standort für das Siegburger Rathaus in Frage kommt. Es liege zu weit vom Zentrum entfernt und verfügt über zu wenig nutzbare Fläche, hielt Architekt Klaus H. Petersen vom Büro Petersen, Pörksen und Partner am Dienstagabend während der dritten Bürgerwerkstatt zur Rathaussanierung fest. Er empfahl, diesen Standort nicht weiter zu prüfen. Eine Empfehlung, der die Stadt folgt. „Damit ziehen wir jetzt einen Schlussstrich, es bleibt bei den vier Varianten und wir werden keine neuen Grundstücke oder Gebäude mehr prüfen“, sagte Bürgermeister Franz Huhn.

Die mehr als 100 Siegburger, die ins Forum im Stadtmuseum gekommen waren, sahen das offensichtlich ebenso. Zumindest gab es keinen Widerspruch. Huhn mahnt auch an: „Wir müssen weitermachen, um das historische Zinstief zu nutzen.“ Und auch, weil es im Rathaus brandschutz- und versicherungstechnische Probleme gebe. Ursprünglich sollte Ende 2016 die Entscheidung für eine Variante fallen und es 2017 an die Planung gehen. Allerdings braucht es nun mehr Zeit, die Beratungsgrundlagen aufzuarbeiten. Der Bürgermeister hofft nun, dass eine Entscheidungsgrundlage im Spätherbst vorliegt.

Wie berichtet, hatte Hannspaul Egge das Phrix-Gelände Mitte November als potenziellen Rathausstandort ins Gespräch gebracht. Zu einem Zeitpunkt, als Politiker und Bürger die Optionen für die Zukunft des Rathauses schon auf vier reduziert hatten. Im Dezember hatte der Bau- und Sanierungsausschuss Rathaus beschlossen, das Phrix-Gelände prüfen zu lassen. „Die Stadt hat meinen Ball sauber aufgenommen“, sagte Egge. Dass es eine Prüfung gegeben hat, begrüßt er. Mit deren Ergebnis ist er indes nicht zufrieden.

„Ein dröges Thema mit Zahlen über Zahlen“, hatte Klaus Petersen zu Beginn angekündigt. Und die reinen Baukosten für die vier noch offenen Optionen geliefert: Sanierung, Neubau an gleicher Stelle, auf dem benachbarten Allianzparkplatz oder neben dem Facharztzentrum an der Wilhelmstraße. „Das sind relativ grobe Zahlen, im Zweifel haben wir nach oben aufgerundet“, so Petersen. Demnach wäre die Sanierung des Rathauses mit etwa 18,2 Millionen Euro die günstige Variante. 21,68 Millionen Euro wären es beim Allianzparkplatz, etwa 20 Millionen Euro am Facharztzentrum und 21,6 Millionen Euro bei einem Neubau an Ort und Stelle.

„Das ist ein erster Zwischenstand“, sagte Huhn. Nun gehe es darum weitere Faktoren wie Kosten für Grundstück, Stellplätze, Umzug oder mögliche Interimslösungen einzubeziehen und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung aufzustellen. Um die soll es in der kommenden Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses Rathaus gehen, die für Donnerstag, 9. März, vorgesehen ist. Und anschließend auch in der Bürgerwerkstatt „3b“.

Ohnehin scheinen noch viele Fragen offen. Etwa, ob das Facharztzentrum sich überhaupt als Standort eignet. „Wir prüfen derzeit, ob acht Geschosse dort statisch möglich sind.“ Falls nicht, fällt die Option mangels Fläche weg. Und auch im Rathaus selbst soll es eine gründlichere Untersuchung geben. „Wir prüfen konkret, ob eine Sanierung auch wirklich realisierbar ist“. Architekt Petersen zeigte sich aber zuversichtlich. Die Frage aus dem Publikum nach den Kosten für den Allianz-Parkplatz konnte Huhn nicht beantworten. „Das Grundstück soll ab März in einem Paket mit 19 anderen Grundstücken auf den Markt gehen“, sagte Huhn. Das müsse zunächst abgewartet werden. (Nadine Quadt)