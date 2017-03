Unfall bei Siegburg

Siegburg. Bei einem Unfall auf der B56 zwischen Lohmar und Siegburg ist eine Person am Freitagmittag verletzt worden. Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug überschlug sich ein Toyota.

24.03.2017

Der Fahrer eines Toyota Yaris ist am Freitagmittag bei einem Unfall auf der B56 zwischen Lohmar und Siegburg leicht verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort war der 19-jährige Hennefer aus Siegburg auf der Zeithstraße in Richtung Friedwald unterwegs, als er auf der Kreuzung zur B56 mit einem Opel kollidierte.

Der 19-Jährige wertete offenbar das blinkende, gelbe Signallicht der Ampel, an der Wartungsarbeiten durchgeführt worden, falsch und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei nahm er einem 21-jährigen Opelfahrer aus Lohmar die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Toyota sich überschlug. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. (ga)