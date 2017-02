Siegburg. Furioser Auftakt für die Weiberfastnachtsparty in Siegburg: Trotz Schmuddelwetter haben sich mehrere hundert zumeist jugendliche Jecken auf dem Markt eingefunden, um ausgelassen zu feiern.

Mieses Wetter, aber super Stimmung: Die Weiberfastnachtsparty auf dem Siegburger Markt ist in vollem Gange. Mehrere hundert zumeist jugendliche Jecken feiern an der großen Bühne, wo gleich zum Auftakt das Siegburger Prinzenpaar Daniel I. und Pia I. sowie die Ehrengarde erschienen sind. Bis zum Abend treten laufend Bands auf.

Zum zweiten Mal in Folge arbeitet die Stadt mit einem externen Veranstalter zusammen. Es gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen: Einlass erhalten die Besucher von der Bahnhofstraße, von der Goldenen Ecke/Holzgasse und von der Bergstraße/Mühlenstraße. An allen drei Eingängen finden Taschen- und Personenkontrollen statt. Eine vorgelagerte Kontrollstation für die vom Bahnhof Zuströmenden befindet sich in Höhe des Amtsgerichts auf der Neuen Poststraße. 70 Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowie rund 200 Kräfte von Stadt, Rettungsdiensten, Feuerwehr und THW sind im Einsatz - plus Polizei.

Mit fünf Euro ist der Eintritt diesmal teurer als im Vorjahr. (ga)