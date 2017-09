Prozess in Siegburg

SIEGBURG. 50-Jährige wurde schon 13 mal bei Diebstählen ertappt. Staatsanwältin forderte Haftstrafe. Die alkohol- und drogenabhängige Frau leidet unter Leberzirrhose im Endstadium.

Von Hans-J. Wimmeroth, 08.09.2017

Fünf Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, lautete das Urteil für eine 50-jährige Troisdorferin, die wegen Diebstahls vor Richter Hauke Rudat saß. Damit blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die sechs Monate Haft gefordert hatte, indes ohne Bewährung, weil die Angeklagte schon 13 mal wegen Diebstählen aufgefallen war und sogar noch unter Bewährung stand.

Am 27. April 2017 und am 26. April 2016 hatte die Frau in einem Supermarkt in der Troisdorfer Innenstadt in einem Fall mehrere Packungen Zigaretten (Wert: 38,80 Euro) und in einem Fall fünf Päckchen Tabak zum Drehen (Wert: 43 Euro) mitgehen lassen. Beide Male wurde sie erwischt. „Ich gebe das zu“, sagte die Frau mit brüchiger Stimme. Richter Rudat bemerkte dann bei der Feststellung der persönlichen Verhältnisse der Angeklagten, dass diese seit Jahren erheblich drogen- und alkoholabhängig ist. Außerdem leide die Frau nicht nur an einer Hepatitis, sondern auch an Leberzirrhose im Endstadium.

Die Diebstähle seien ein Rückfall in alte Verhaltensmuster gewesen, erklärte die Frau. Darauf wies auch Verteidiger René Gülpen ausdrücklich hin. Und Richter Rudat erinnerte in Richtung Staatsanwaltschaft, dass ja auch der Paragraf 248 a des Strafgesetzbuches in Betracht kommen könne, weil es sich um den Diebstahl geringwertiger Sachen gehandelt habe.

In ihrem Plädoyer berücksichtigte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft das Geständnis, es spreche zugunsten der Angeklagten.

Staatsanwältin forderte Haftstrafe ohne Bewährung

Aber die Strafhäufigkeit spreche gegen die Frau, zumal einer der jüngsten Diebstähle sogar noch unter Bewährung stattgefunden habe. Darum hielt die Staatsanwaltschaft es für tat- und schuldangemessen, eine Gesamtstrafe für beide Delikte in Höhe von sechs Monaten ohne Bewährung zu fordern. Das nahm die Angeklagte weinend zur Kenntnis.

Verteidiger Gülpen verwies darauf, dass die Geringwertigkeitsgrenze nicht erreicht sei, und es sei auch kein Schaden entstanden, weil der Eigentümer der Tabakwaren diese zurückerhalten habe. Er plädierte, die „schwierige und deprimierende Lebenssituation, bei der die verbleibende Lebenszeit an einem seidenen Faden hängt“, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.

Alles andere sei „unmenschlich“. Richter Hauke Rudat verurteilte die 50-Jährige zu fünf Monaten Haft mit Bewährung: Er frage sich, ob „der Staat es nötig hat, todkranke Menschen in Haft zu stecken“. Deshalb gebe es die Bewährungsstrafe, die „es eigentlich nicht geben kann“.