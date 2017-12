Zum Nachkochen

RHEIN-SIEG-KREIS. Ein leckeres Essen gehört zum Jahresabschluss dazu. Aber lange in der Küche stehen, mag keiner. Drei Spitzenköche der Region verraten Rezepte, die sich gut vorbereiten und nachkochen lassen.

Von Hans-Joachim Wimmeroth, 28.12.2017

Silvester zu feiern, ist immer ein Hochgenuss. Vor allem, wenn man den Abend mit einem schönen Menü krönen kann. Drei Spitzenköche haben ein Menü zusammengestellt, das nicht nur durch seine Komponenten überzeugt, sondern sich auch gut vorbereiten lässt.

1 Vorspeise

Foto: Wimmeroth Chefkoch Benedikt Frechen vom Restaurant Clostermanns Hof präsentiert seine Vorspeise „Wald und Wiese“.

Etwas Cremigkeit, etwas Biss: Benedikt Frechen nennt seine Vorspeise „Wald und Wiese“. Der Chefkoch vom Restaurant Clostermanns Hof in Niederkassel-Uckendorf braucht dazu unter anderem braune und weiße Champignons, Feldsalat, Rosenkohl, Rehschinken und Preiselbeeren. „Den Rehschinken kann man auch durch anderen Schinken ersetzen, er darf nur nicht geräuchert sein, damit er den Geschmack nicht dominiert“, rät Frechen.

Der 33-Jährige führt das Restaurant Clostermanns Hof seit 2011 und hat sich über die Grenzen der Region hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Pilze für die Champignonmousse waschen, vom Strunk befreien, in einer Pfanne mit den Schalotten in Butter anbraten und mit Weißwein ablöschen. 500 Milliliter Sahne zufügen und etwas einkochen.

Die restliche Sahne steif schlagen. Die Champignonmasse fein pürieren, abschmecken und aufgelöste Gelatine hinzufügen. Die geschlagene Sahne unterheben und die Masse in einer Form vier Zentimeter hoch einsetzen. Darauf kommt ein Champignonsalat: Pilze wie zuvor behandeln und in einer Küchenmaschine fein cuttern (oder mit einem Messer). Zu angedünsteten Schalotten geben und trocken köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb abschmecken. Vom Rosenkohl die schönsten Blätter abnehmen, zehn Sekunden blanchieren und sofort in eiskaltem Wasser abschrecken.

Danach mit einer Vinaigrette marinieren. Dazu empfiehlt Frechen Olivenöl und Preiselbeeressig. Feldsalat verlesen und von den Wurzeln befreien. Am Silvestertag sticht man mit einem Ring von sieben bis acht Zentimeter Durchmesser die Mousse aus, gibt darauf den Champignonsalat und dekoriert mit Preiselbeeren, Rehschinken, Rosenkohl und Feldsalat. Einige Tropfen Olivenöl und Balsamico runden das Gericht ab.

Zutaten - Champignonmousse 1 Schale Champignons 1 Liter Sahne 2 Schalotten 100 ml Weißwein 6 Blatt Gelatine, Salz, Pfeffer Champignonsalat 1 Schale Champignons 2 Schalotten Salz, Pfeffer, Zitrone Preiselbeeren aus dem Glas 10 Stück Rosenkohl 100 g Feldsalat 300 g (Reh-)Schinken, in kleine Streifen oder Stückchen geschnitten

2 Hauptspeise

Foto: Hans-Joachim Wimmeroth Ein geschmortes Stück Rinderschaufel spielt die schmackhafte Hauptrolle im Silvestermenü.

Für das Hauptgericht schlägt Thomas Pilger, seit 1988 Patron und Küchenchef des Restaurants Forsthaus Telegraph in Troisdorf, ein Schulterstück vom Rind vor. „Es sollte ein Stück von einer Färse sein, also von einer Kuh, die noch nicht gekalbt hat“, sagt Pilger. Er pflegt im Telegraph überwiegend einen klassischen französischen Küchenstil und das „casual fine dining“. Der französische Klassiker „Coq au Vin (Hähnchen in Wein), steht bei ihm ebenso auf der Karte wie geschmorte Kaninchen oder Fisch nach saisonalem Angebot.

Das geschmorte Schulterstück empfiehlt Pilger wegen des guten Geschmacks und der leichten Vorbereitung. „Man kann es schon am Silvester-Vormittag schmoren oder am Tag zuvor und braucht es nur noch aufgeschnitten in der Soße oder in Rinderfond aufzuwärmen“, sagt der Koch. Bei den Beilagen lässt er freie Hand: Möhrchen, Rosenkohl und Kohlrabi oder Rotkohl, dazu Kartoffeln oder Knödel – ganz nach persönlichen Vorlieben.

Das Fleisch muss sorgfältig pariert werden. Wer das selber kann, schneidet Silberhäute und Sehnen vom Fleisch oder lässt dieses vom Metzger erledigen. Die Abschnitte aufbewahren oder vom Fleischer mitnehmen.

Das Fleisch dann großzügig mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen und in Öl in einem Bräter sehr scharf von allen Seiten anbraten. Das Fleisch herausnehmen und nun die Parüren (die beim Parieren angefallenen Abschnitte), das Röstgemüse (siehe Rezept) und die Knoblauchzehen anrösten. Sodann das Tomatenmark hinzugeben und kurz mitrösten.

Mit Rotwein ablöschen und den Bodensatz, der viele wertvolle Röstaromen enthält, mit einem Kochlöffel lösen. Diesen Vorgang zwei- bis dreimal wiederholen. Nun das Fleischstück wieder in den Topf geben und soviel Wasser angießen, dass das Fleisch nicht ganz bedeckt ist. Noch die Gewürze zufügen und bei 180° Celsius im Backofen zwei bis drei Stunden garen.

Hin und wieder das Fleisch mit der Flüssigkeit aus dem Topf begießen. Es ist fertig, wenn sich eine hineingesteckte dünne Fleischgabel leicht wieder herausziehen lässt.

Das Fleischstück herausnehmen und beiseitestellen. Den Fond durch ein Sieb gießen und zur gewünschten Menge für die Soße einkochen. Bei Bedarf mit etwas (Mais-)Stärke binden.

Zutaten Hauptspeise - Geschmortes Schulterstück (für 6 Personen) 1 Schaufel- (Schulter-)Stück von der Färse (etwa 2,2 Kilogramm) 1 Gemüsezwiebel, grob gewürfelt 2 Möhren, grob gewürfelt 1 Sellerieknolle (mittlere Größe,) grob gewürfelt 3 Knoblauchzehen 3 gehäufte Esslöffel Tomatenmark 0,75 Liter Rotwein 3 Lorbeerblätter 10 Wacholderbeeren 2 Nelken Öl zum Anbraten Salz und Pfeffer

3 Nachspeise

Foto: Wimmeroth Mimmo Azziez, Chefkoch im Quattro Passi, empfiehlt eine süße Tiramisu mit Früchten dekoriert.

Ein Dinner muss auch einen schönen Ausklang haben. Mimmo Azziez, seit einigen Monaten als Chef im Troisdorfer Restaurant Quattro Passi an der Burg Wissem aktiv, schwärmt von Tiramisu. Das lässt sich, wie alle Gänge des Silvestermenüs, bestens vorbereiten. Heißt auch hier: am Vortag. Denn das Dessert muss zwölf Stunden in den Kühlschrank. Das reicht Azziez noch nicht.

Ein Tiramisu könne sehr schön dekoriert werden, um dem Ganzen dann auch noch einen festlichen Anstrich zu geben. So lassen sich frische Fruchtstücke oder Fruchtstreifen neben dem Tiramisu platzieren, dann wird es dem Anlass entsprechend richtig schön, auch für die Augen. Denn die essen ja bekanntlich mit. Großen Wert legt Azziez auch auf den Espresso, mit dem die Löffelbisquits getränkt werden. Normaler Kaffee solle es nicht sein, sondern richtiger italienischer Espresso.

Nach dem Abkühlen werden die Löffelbisquits damit solange beträufelt, bis sie keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Zubereitung: Das Eiweiß steif schlagen. Die gesamten Eigelbe mit dem Zucker schaumig rühren. Erst den Mascarpone mit der Sahne verrühren, dann den Eischnee vorsichtig unterziehen. Die Löffelbisquits in einer rechteckigen Form auslegen und mit dem Espresso beträufeln. Eine Schicht Mascarpone darüberstreichen und mit Schokolade bestreuen. Dann weiter abwechselnd die Komponenten schichten. Mit einer Mascarponeschicht abschließen und das Kakaopulver darüber stäuben