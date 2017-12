Kulinarische Weihnachten auf griechisch

Siegburg. Der Geruch von Zimt, Vanille und Honig mischt sich mit dem deftigen Geruch von angebratenem Fleisch in der Siegburger VHS-Küche. 15 Teilnehmer eines Kochkurses bereiten gemeinsam Weihnachtsspezialitäten aus Griechenland zu.

Von Sofia Grillo, 20.12.2017

Die unterschiedlichsten Düfte steigen in die Nase, sobald man die Küche im Studienhaus der Volkshochschule (VHS) Rhein-Sieg betritt. Der Geruch von Zimt, Vanille und Honig mischt sich mit dem deftigen Geruch von angebratenem Fleisch. 15 Teilnehmer eines VHS-Kochkurses bereiten hier gemeinsam griechische Weihnachtsspezialitäten zu. Beim Blick auf die Speisekarte läuft schon zu Beginn des Kurses das Wasser im Munde zusammen: Blätterteig gefüllt mit Hackfleisch und Nüssen, eine Hühnersuppe mit einer untergemischten Ei-Zitronen-Soße, ein Brokkolisalat und verschiedenes griechisches Weihnachtsgebäck werden im Kurs zubereitet.

Die Kursleiter Anastasia und Daniel Tsiormpatzis sind, wie der Nachname schon verrät, waschechte Griechen. Vor sechs Jahren sind sie von Thessaloniki nach Deutschland gekommen, um der Wirtschaftskrise im Heimatland zu entfliehen. Hier haben sie ihren Beruf und die Leidenschaft aus der Heimat weitergeführt und in griechischen Restaurants in der Küche gearbeitet. Seit 2015 gibt das Ehepaar Kochkurse an der Volkshochschule. „Die Speisen sind schon typisch griechisch, man kann es nur nicht für das ganze Land verallgemeinern. Jede Region und jede Stadt hat in Griechenland andere Spezialitäten“, sagt Anastasia Tsiormpatzis.

Neujahreskuchen ist süße Spezialität

Vor allem die süßen Speisen seien wichtig. Die Griechen würden gerne und ständig süß essen, so die 58-Jährige. Auf der Speisekarte für den VHS-Kursus steht auch der Neujahreskuchen, der eine ganz besondere Überraschung enthält. „Im Kuchen verstecke ich vor dem Backen eine Münze. Wer beim Essen das Stück mit der Münze erwischt, hat das ganze nächste Jahr über Glück“, erklärt die kleine Frau mit dem lockigen Haar die Tradition. Das griechische Weihnachtsfest unterscheide sich ein wenig von den deutschen Traditionen. Statt eines Baumes stelle man eigentlich ein großes, geschmücktes Holzboot auf, erzählt Tsiormpatzis. Das Weihnachtsfest sei auch nicht das wichtigste Fest im Jahr. In Griechenland sei Ostern so bedeutend wie in Deutschland Weihnachten. Zudem würde es auch an Silvester Geschenke geben. Das Nikolausfest gebe es gar nicht, sagt sie und wendet sich den Teilnehmern zu, um deren Fragen zu beantworten.

Die Atmosphäre in der Küche ist freundschaftlich und durch die weihnachtlichen Gerüchte fast schon festlich. Isabell Bucur und Heidi Zimmermann schneiden den rohen Brokkoli für den Salat in winzige kleine Stücke. Dabei kommen sie miteinander ins Gespräch. „Ich fahre oft nach Griechenland in den Urlaub und kenne die griechische Küche gut. Jetzt möchte ich lernen, die Gerichte selbst zuzubereiten“, erzählt Bucur. Heidi Zimmermann hat den Kursus mit ihrem Mann belegt. Sie probiere gerne etwas neues aus, sagt sie. An Weihnachten koche sie dann aber doch klassisch deutsche Küche. Die Gerichte aus dem Kursus würde sie an normalen Wochenenden nochmal nachkochen, sagt sie.

Nach fast drei Stunden kochen, backen und Gespräche führen ist alles fertig. Daniel Tsiormpatzis lässt griechische Musik erklingen, und alle versammeln sich am gedeckten Tisch, auf dem die Speisen ihren Platz gefunden haben. Beim Probieren hört man nur noch „Hmmm“ und „Lecker“. Der Aufwand habe sich gelohnt, es schmecke perfekt, sind sich die Kursteilnehmer einig.