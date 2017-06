Großbrand in Siegburg

Mit mehr als hundert Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Großbrand an der Mühlengrabenstraße im Siegburger Stadtteil Deichhaus ausgerückt.

SIEGBURG. Nach dem verheerenden Feuer, bei dem am Freitag im Siegburger Stadtteil Deichhaus ein Haus niedergebrannt und ein zweites schwer beschädigt worden ist, schließt die Polizei fahrlässiges Verhalten aus.

Der verheerende Brand, bei dem am Freitag ein Haus an der Mühlengrabenstraße niedergebrannt und das Nachbarhaus beschädigt worden ist, ist vermutlich durch einen technischen Defekt im Kamin entstanden. Das teilten die Brandermittler der Polizei am Mittwoch nach Abschluss ihrer Untersuchungen mit. Nach Begutachtung der Brandstelle, Vernehmungen und Zeugenaussagen habe sich kein Hinweis auf eine Fahrlässigkeit ergeben. Weitere Untersuchungen seien wegen des Ausmaßes der Zerstörung nicht möglich.

Die Solidarität unter den Siegburgern ist ungebrochen groß. Wie berichtet haben Bürger wie Geschäftsleute in sozialen Netzwerken zu Spenden aufgerufen. Nach dem Deutschen Roten Kreuz Rhein-Sieg hat nun auch die Bürgergemeinschaft Deichhaus (www.bg-deichhaus.de) ein Spendenkonto eingerichtet, um den Familien, die ihr Zuhause verloren haben, zu helfen.

Die Siegburger Band Soundstorm startet bei ihrem Auftritt beim Stallberger Sommerfest am Sonntag, 18. Juni, ab 13.30 Uhr eine Sammelaktion.