Autofreier Sonntag im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis. Bei der 22. Auflage von "Siegtal pur" haben Autofahrer erneut das Nachsehen: Die Strecke von der Siegquelle bei Nephten bis nach Siegburg gehört am heutigen Sonntag allein Fahrradfahrern, Inline-Skatern und Fußgängern.

Von Franziska Bähr, 02.07.2017

Wer am Sonntag auf der Strecke zwischen Siegburg und Netphen unterwegs sein wollte, der musste sich nur an eine einzige Regel halten: Das Auto musste zu Hause bleiben. Denn bei "Siegtal pur" gehörte die etwa 125 Kilometer lange Strecke Radfahrern, Skateboardern, Inlineskatern, Joggern, Spaziergängern und auch Reitern.

Tausende nutzten die Gelegenheit, die sonst viel befahrene Strecke einmal ohne Auto zurückzulegen. Dabei lockten neben der vielfältigen Natur entlang des Siegtals auch einige kulinarische Angebote die Besucher auf und an die Strecke. Unterwegs passierten die Teilnehmer Stände mit Erfrischungen und Erzeugnissen aus der Region. So bot das Wiesengut Hennef, die Lehr- und Forschungsstation für Organischen Landbau der Uni Bonn, einen Tag der offenen Tür mit Feldrundfahrten und Speisen aus eigenem Anbau an.

Auf dem Eitorfer Marktplatz gab es ein Fest. Und in Hennef-Weldergoven konnten Besucher durch einen Gassenflohmarkt spazieren und sich in der Cafeteria erholen. Mehrere zehntausend Teilnehmer waren in den vergangenen Jahren bei "Siegtal pur" unterwegs, wie viele es bei der 22. Auflage waren, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen.

Warum gehen Sie zu „Siegtal pur“? Foto: Franziska Bähr Ferdinand Roth (67), Rentner, Windeck „Ich gehe eigentlich fast jedes Jahr zu Siegtal Pur, habe es höchstens ein oder zwei Mal verpasst als ich im Urlaub war. Ich mag es, dass die Straße komplett frei ist und man so ungestört an der Sieg entlang fahren kann.“

Foto: Franziska Bähr Yvonne Boberg (40), Arzthelferin, Eitorf „Es ist für mich einfach eine gute Gelegenheit, um Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie zu verbringen. Außerdem ist es eine schöne sportliche Aktivität mit einem tollen Blick auf Natur und Umwelt.“

Foto: Franziska Bähr Beatrix Over-Lodes (60), Bürokauffrau, Hennef „40 Jahre lang bin ich nicht mit dem Fahrrad gefahren. Als ich dann von der autofreien Strecke und dem Street-Food-Festival gehört habe, habe ich beschlossen mal wieder in den Sattel zu steigen. Es macht mir großen Spaß, mein Fahrrad werde ich in Zukunft wohl häufiger bewegen.“

Foto: Franziska Bähr Torsten Dresen (45), Technischer Sachbearbeiter, Troisdorf „Meine Frau und ich sind nun bereits zum fünften Mal bei Siegburg Pur dabei, weil die Strecke sehr schön ist und es unterwegs so viel zu sehen gibt: Der Blick auf die Sieg ist super und an vielen Ecken gibt es kleine Stände und nette Menschen, die zum Verweilen einladen.“

In der Hennefer Innenstadt erwartete die "Siegtal pur"-Teilnehmer auf dem Marktplatz ein Street-Food-Festival. An mehr als 20 Ständen konnten sich Besucher durch kulinarische Eigenkreationen, Speisen aus aller Welt und die unterschiedlichsten Getränke probieren. Bei so vielen Möglichkeiten fiel die Wahl sichtlich schwer. Vor einigen Ständen bildeten sich immer wieder Menschentrauben.

Regelmäßig fanden sich Scharen von Interessierten vor dem kleinen Wagen von Volker Stollberg. Der Autor und Künstler stellte mit seinem "Coushi" einen der ungewöhnlicheren Street-Food-Stände in Hennef. Coushi erinnert vom Aussehen zwar an japanische Sushi, ist aber eine handgemachte Couscous Rolle, die abgesehen von den Algenblättern nichts mit Sushi gemein hat .

"Das ist eine absolute Eigenkreation, die aus einer Not entstanden ist. An einem Abend wollte ich für Freunde Sushi zubereiten, als ich erst viel zu spät merkte, dass ich keinen Reis mehr im Haus hatte. Da habe ich einfach Couscous genommen. Alle waren begeistert und mein Sohn brachte mich schließlich auf die Idee, daraus Street-Food zu machen", so Volker Stollberg.

Auch für Alexander Bärhausen war "Siegtal pur" mehr Vergnügen als Arbeit. Zwar patrouillierte er als "Gelber Engel" - als mobiler Pannendienst von Fahrrad XXL Feld - auf der Strecke an der Sieg, doch konnte der 27-jährige Fahrrad-Mechaniker den Tag vor allem genießen. "Einen Schlauchwechsel habe ich bisher durchgeführt, sonst war noch nicht viel los.

Manchmal sehe ich, dass in dem ein oder anderen Reifen Luft fehlt, dann weise ich die Leute darauf hin", so Bärhausen. Mit einer Luftpumpe, Werkzeug und einem Handy bewaffnet, fuhr er den ganzen Tag bei "Siegtal pur", um liegengebliebenen Fahrradfahrern kostenlos zu helfen. Was den Pannenhelfer beärgerte, waren Erwachsene, die ohne Helm auf dem Fahrrad unterwegs waren.

"Ohne einen Fahrradhelm kann schon ein kleiner Unfall böse enden. Bei ihren Kindern achten sie darauf, aber sie selbst fahren dann ohne Helm. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch eine schlechte Vorbildfunktion", sagte Alexander Bärhausen.