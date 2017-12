Polizei sucht Zeugen

Siegburg. Eine Taschendiebin hat in einem Bekleidungsgeschäft an der Siegburger Kaiserstraße einer Frau aus Lohmar mehrere Tausend Euro gestohlen. Dabei wendete sie in einem Geschäft einen Trick an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.12.2017

Die 59-jährige Lohmarerin wurde am Donnerstag gegen 12 Uhr von der Diebin im Geschäft mehrmals angesprochen, die um Hilfe bei der Auswahl der Kleider bat. Dabei kam sie der 59-Jährigen öfter sehr nah. Dann verließ die Unbekannte das Geschäft. Die Kundin aus Lohmar bemerkte, dass ihre Umhängetasche geöffnet und ein Brief mit mehreren Tausend Euro entwendet worden war.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Die Diebin ist zwischen 20 und 40 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und hat lange, dunkle Haare. Sie trug einen knielangen, dunklen Mantel, eine dunkle Hose und eine beigefarbene Pudelmütze. Hinweise erbeten an 0 22 41 / 5 41 31 21. Die Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Taschendiebstählen: Diebe nutzen unachtsames Verhalten aus. Vor allem in Menschenmengen wollen sie ihre Opfer ablenken, um sie dann zu bestehlen. Wertsachen und Dokumente sollten nicht in der Handtasche, sondern in verschlossenen Innentaschen der Kleidung verteilt sein. Hand- und Umhängetaschen sollten stets verschlossen sein und mit dem Verschluss am Körper getragen werden. Bestenfalls nimmt man nur so viel Bargeld, wie nötig, mit in die Stadt.(gso)