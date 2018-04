Bäume drohen abzustürzen

Das THW fällt die Bäume am Wolsberg in Siegburg.

Siegburg. Ein Anwohner hat am Freitagnachmittag fünf schief stehende Bäume am Wolsberg in Siegburg gemeldet. Nach einer Begutachtung wurde entschieden, dass die Bäume unmittelbar gefällt werden mussten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Fünf massive Bäume drohten am Wolsberg in Siegburg auf die Straße zu stürzen. Ein Anwohner meldete am Freitagnachmittag der Stadt Siegburg die schief stehenden Bäume. Durch den kräftigen Wind in den vergangenen Tagen sind diese in Schieflage geraten und wurden zum Teil entwurzelt.

Dadurch, dass die Bäume nur rund 15 Meter von der Wahnbachtalstraße entfernt stehen, musste das THW die Bäume sofort fällen. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Wahnbachtalstraße auf Höhe des Restaurants "Laredo" gesperrt.

