18 Meter hoher Baum

Siegburg. Am Donnerstagabend hat ein Anwohner der Hauptstraße in Sieburg-Seligenthal das Ordnungsamt gerufen. Eine 18 Meter hohe Kastanie hing gefährlich schief an einem Hang.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2018

Das Technische Hilfswerk hat an der Hauptstraße in Siegburg-Seligenthal am Donnerstagabend um 19 Uhr begonnen, eine 18 Meter hohe Kastanie zu fällen. Einem Anwohner war zuvor aufgefallen, dass der Baum schief an einem Hang an einem Buswendeplatz für Schulbusse hing und verständigte das Ordnungsamt.

Da sich die Kastanie auf einem Privatgrundstück befand und der Eigentümer auf Anrufe nicht reagierte, wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Das THW sprach eine sogenannte Ersatzvornahme aus. Diese war nötig, um das Privatgrundstück ohne Einwilligung des Eigentümers zu betreten und den Baum dort zu fällen.

Weil der Baum an einem Schulweg stand und der Stamm bereits morsch war, wollten das Ordnungsamt und das THW die Fällung sofort durchführen.