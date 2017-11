Einbrüche in Sankt Augustin, Hennef, Lohmar

Siegburg. Gleich fünf Mal wurde die Polizei am Donnerstag zu Wohnungseinbrüchen gerufen. Die Täter schlugen in Lohmar, Sankt Augustin und Hennef zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.11.2017

Zwischen 16.15 und 18.15 Uhr wurden in Birk zwei Einfamilienhäuser aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. In beiden Fällen gelangten die Täter durch aufgehebelte Fenster ins Haus. Der Umfang der Beute steht noch nicht fest.

In Sankt Augustin versuchten Einbrecher, im Laufe des Nachmittages an einem Haus an der Stresemannstraße die Haustür aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. An einem Haus in der Langemarckstraße wurde die Terrassentür aufgehebelt. Nach Durchsuchen sämtlicher Räume wurde eine Kamera gestohlen.

In Hennef brachen Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 7 Uhr, und Donnerstag, 13.50 Uhr, in ein Haus an der Abtsgartenstraße ein. Aus einer Schmuckkassette wurden mehrere Uhren entwendet. Hinweise an die Polizei unter 0 22 41/5 41 31 21 (Siegburg, Lohmar), 0 22 41/5 41 33 21 (Sankt Augustin) und 0 22 41/5 41 35 21 (Hennef). (hmo)