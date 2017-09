Siegburg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben noch unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einer Tischlerei in der Lindenstaße in Siegburg gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.09.2017

Nach Angaben der Polizei sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Einbrecher über einen Zaun eines Firmengeländes in der Lindenstraße geklettert. Dort brachen sie die Tür zu der dort befindlichen Tischler-Werkstatt auf. Wie die Polizei mitteilte, sei zur Zeit noch unklar, ob die Täter dort etwas entwendeten. Jedoch haben die Täter aus mehreren Firmenfahrzeugen, die auf dem Hof der Tischlerei parkten, mehrere elektrische Werkzeuge gestohlen.

Nach erstem Stand der Ermittlungen sind die Täter anschließend wieder über den Zaun geklettert und in unbekannte Richtung geflüchtet. Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei gering, der Wert der Beute konnte noch nicht ermittelt werden.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241-541-3121 entgegen.