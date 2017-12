Wechsel in der Führungsspitze

Kreisdirektorin Annerose Heinze verabschiedet sich in Altersteilzeit

Rhein-Sieg-Kreis. Der Kreistag in Siegburg hat eine neue Vertreterin für Landrat Sebastian Schuster ernannt. Das war nötig, da Kreisdirektorin Annerose Heinze in die Altersteilzeit geht.

Von Marcel Dörsing, 16.12.2017

Der Kreistag hat Kämmerin und Finanzdezernentin Svenja Udelhoven zur allgemeinen Vertreterin des Landrats bestellt. Die 48-Jährige übernimmt den Posten von Kreisdirektorin Annerose Heinze, die zum 14. Februar in Altersteilzeit eintreten wird.

„Ich freue mich über die heutige Entscheidung des Kreistags. Mit Svenja Udelhoven als Finanz- und Personaldezernentin verbindet mich bereits eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte Landrat Sebastian Schuster. Der Kreistag hat Udelhoven die Aufgabe als allgemeine Vertreterin des Landrats bis zum 30. Juni 2020 übertragen, für die Dauer der Freistellung Heinzes.

Mit einem Blumenstrauß verabschiedete Schuster die Kreisdirektorin, die am vergangenen Donnerstag ihre letzte Kreistagsitzung begleitete. „Ich mag es noch gar nicht glauben. Aber irgendwann geht auch eine so schöne Zeit einmal zu Ende. Ich werde den Kreis und sie alle in guter Erinnerung behalten“, sagte Heinze.

Die 63-jährige gebürtige Kölnerin arbeitet seit 1988 in der Kreisverwaltung – zunächst als juristische Mitarbeiterin im Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft, dann seit Januar 1990 als persönliche Referentin des damaligen Oberkreisdirektors Walter Kiwit. 1997 übernahm sie das Sozialamt, bis sie im April 2006 Dezernentin für Planung, Vermessung und Bauen wurde. Seit 2007 ist Annerose Heinze Kreisdirektorin des Rhein-Sieg-Kreises.