Konzertreihe "Resonanzen" in Siegburg

Siegburg. Seit 18 Jahren holt die Konzert-Reihe "Resonanzen" klassische Musiker in die Kreisstadt. Das Programm der neuen Auflage liegt vor. Den Auftakt gestalten im Januar das Aris Quartett und Fabian Müller.

Von Sofia Grillo, 02.01.2018

Die Konzerte der Klassikreihe „Resonanzen“ sind ein fester Bestandteil der Siegburger Kulturszene. Größen der Klassikmusik kommen auch 2018 in die Aula des Stadtmuseums: Markus Bröhl, künstlerischer Leiter der Konzertreihe, und Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn stellten das Programm, das am Samstag, 20. Januar, beginnt, vor. „Wir konnten drei wirkliche Superstars der Szene gewinnen“, kündigte Bröhl an. Damit meinte er den Oboisten Albrecht Mayer, die Pianistin Olga Scheps und den Bratschisten Nils Mönkemeyer.

„Albrecht Mayer war in diesem Jahr in aller Munde und mit seinen Konzerten in ganz Deutschland unterwegs“, erzählte Bröhl vom Künstler, der am Sonntag, 8. April, in Siegburg spielen wird. Zuletzt spielte Mayer in der Hamburger Elbphilharmonie und in der Kölner Philharmonie. Nach Siegburg kommt er 2018 bereits zum fünften Mal. Die Pianistin Olga Scheps gestaltet am Freitag, 1. Juni, das dritte Konzert der Klassik-Reihe. Auch sie ist mit ihrer Klassikmusik in ganz Deutschland auf Tour. In Siegburg spielt sie zum ersten Mal.

Erstmals Auftritt eines A-capella-Chors

Als einer der international erfolgreichsten Bratschisten tritt der Musiker Nils Mönkemeyer im Siegburger Stadtmuseum auf. Er war das erste Mal in einem größeren Ensemble Teil der „Resonanzen“, die 2000 zum ersten Mal die Kulturszene der Stadt bereicherten. Am Freitag, 12. Oktober, steht Mönkemeyer nur noch mit dem Pianisten William Youn auf der Bühne. Eine Neuheit im Programm ist der A-capella-Chor „Calmus Ensemble“. „Wir hatten bisher noch nie einen Chor dabei“, sagte Bröhl. Die A-capella-Gruppe gelte als eine der besten in Deutschland und würde die Konzertreihe würdig abschließen.

Den Auftakt der „Resonanzen“ gestaltet am Samstag, 20. Januar, auch ein Ensemble: Das Aris Quartett und der Pianist Fabian Müller. Sie wurden 2016 und 2017 mit Preisen des Musikwettbewerbs der ARD ausgezeichnet.

„Den Charme unserer Siegburger Konzertreihe macht aus, dass große Künstler vor einer so intimen Kulisse wie dem Siegburger Stadtmuseum spielen“, sagte Bröhl. Die Konzertreihe würde sich in der kommenden Saison mit dem Thema „Nacht“ beschäftigen und zeigen, wie diese in der Musik behandelt würde. Franz Huhn dankte den Sponsoren für die „Resonanzen“ 2018, der VR-Bank, dem Baustoffzentrum Heinrich und der Unternehmergruppe Starck.

Mehr Informationen und Tickets zu allen Konzerten gibt es im Stadtmuseum am Markt, 0 22 41/1 02 74 10. Abonnements für die Saison 2018 kosten 90 Euro, ermäßigt 70 Euro.