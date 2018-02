Sieben Polizisten und vier Streifenwagen

Die Polizei rückte mit insgesamt vier Streifenwagen an.

Siegburg. Am Mittwochnachmittag ist es zu einer Auseinandersetzung in der Siegburger Innenstadt gekommen. Vier Streifenwagen und sieben Polizeibeamte wurden zu dem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger gerufen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2018

In der Siegburger Innenstadt kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr vor Galeria Kaufhof zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nach ersten Angaben der Polizei sind ein Autofahrer und ein Fußgänger in einen Streit geraten.

Als die beiden Streithähne handgreiflich wurden, rückte die Polizei mit vier Streifenwagen und sieben Polizeibeamten, einschließlich des Dienstgruppenleiters, an. Nach dem Eintreffen der Beamten löste sich der Streit schnell auf, um 16.18 Uhr war der Einsatz ohne Festnahme beendet. Die Beamten haben die Personalien der Beteiligten vor Ort aufgenommen. Weder der Fußgänger noch der Autofahrer mussten anschließend ärztlich versorgt werden.