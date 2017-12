Können die Bewohner zurückkehren?

Die Feuerwehr untersucht das Haus in Siegburg, an dem sich nach Bauarbeiten ein Riss gebildet hatte.

Siegburg. Ein Haus in Siegburg drohte einzustürzen. Durch eine benachbarte Baustelle, hat sich eine Wand geneigt. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Statiker begutachten nun das Gebäude.

Von Thomas Heinemann, 14.12.2017

Durch Bauarbeiten an der Zeithstraße in Siegburg im Bereich Neuenhof ist die Standfestigkeit eines Wohngebäudes gefährdet worden. Das Haus drohte einzustürzen. Im Laufe des Donnerstags soll sich zeigen, ob das 1884 errichtete Wohnhaus gerettet werden kann oder doch ein Abriss droht. Die drei Bewohner, darunter eine betagte Seniorin, konnten nur die wichtigsten Gegenstände mitnehmen und dürfen das Haus vorerst weder betreten noch bewohnen.

Bei Bohrungen für eine Pfahlgründung auf der Baustelle im Kreuzungsbereich Brandstraße/TZeithstraße bemerkte der zuständige Bauleiter, dass sich im Nachbarhaus erhebliche Risse bildeten. Sofort stoppte er die Arbeiten, benachrichtigte die Feuerwehr, die ihre freiwilligen Kräfte alarmierte. Kurz nachdem die Feuerwehr um 14.15 Uhr am Mittwochnachmittag ausrückte wurde die Zeithstraße vom Kreisel Wellenstraße bis hoch zum Oktopus gesperrt. Busse mussten einen Umweg durch Wolsdorf fahren. Mittlerweile ist die Zeithstraße wieder befahrbar.

Bereits vor einigen Wochen war an der Ecke Zeithstraße/Brandstraße ein Wohn- und Geschäftsgebäude abgerissen worden. Am Mittwoch wollte eine Firma durch mehrere besonders tiefe Pfahlgründungen die Baugrube absichern, damit dort ein Neubau errichtet werden kann. Bei den Bohrarbeiten für die geplanten Betonsäulen im Untergrund geriet offenbar das Erdreich in Bewegung, erklärte Thomas Glatz, Leiter der Feuerwehr Siegburg.

„Bei den Betonierarbeiten fiel dem Bauleiter auf, dass das angrenzende Gebäude Risse zeigte und es den Anschein hatte, dass es sich nach vorne zur Zeithstraße neigen würde. Er hat daraufhin die Baumaßnahmen einstellen lassen und uns alarmiert.“ Als die gegen 14.15 Uhr gerufene Feuerwehr eintraf, waren die drei Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit gebracht worden, sagte Glatz vor Ort: „Die nähere Inaugenscheinnahme hat gezeigt, dass wir Risse wahrnehmen konnten, die darauf hindeuten, dass sich das Gebäude nach vorne absetzt.“ Neben neuen Rissen zwischen der Giebelwand des Wohnhauses und einem Backsteinanbau habe man auch im Keller des Gebäudes Risse gefunden.

„Die befanden sich definitiv vor dem Beginn der Baumaßnahmen, die auf der Nachbarbaustelle durchgeführt werden, dort nicht.“ Weil die Einsturzgefahr des Hauses zunächst nicht auszuschließen war, sperrten Feuerwehr und Polizei die stark befahrene Zeithstraße zwischen der Zufahrt zum Schulzentrum Neuenhof und dem Kreisverkehr am Neuenhof weiträumig ab. Ein hinzugerufener Architekt, ein Statiker sowie Experten des städtischen Bauamts inspizierten das Gebäude, bei dem vorsorglich auch Strom, Wasser und Gas abgeklemmt wurden. Zudem wurde das Technische Hilfswerk alarmiert, das seinerseits externe Fachberater des Landesverbandes hinzuzog. Spezialisten aus Remscheid rückten am Abend an, um hochsensible Sensoren für eine besondere Vermessungstechnik am einsturzgefährdeten Gebäude zu montieren.

„Wir werden die Bewegung des Baukörpers jetzt beobachten“, sagte Feuerwehrchef Glatz am Mittwochabend. „Das ist der derzeitige Stand: Wir werden nichts weiteres machen, auch nichts abstützen. Das gibt die derzeitige Gefahreneinschätzung nicht her. Aber das Gebäude bleibt vorerst unbenutzbar.“ Die drei Bewohner hätten die schockierende Hiobsbotschaft mit Fassung genommen, berichtete Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn, der persönlich zum Einsatzort geeilt war, um die Familien zu unterstützen.

„Eine ältere Dame, die zudem gestern erst aus dem Krankenhaus gekommen ist, kommt bei ihrer Tochter unter. Die beiden anderen werden wir in einem Hotel unterbringen – dafür sorgen wir, darum kümmern wir uns jetzt“, sagte Huhn. Erst am Donnerstag oder am Freitag werde man sehen, ob die Familie wieder zurück ins Haus könne, so der Bürgermeister.