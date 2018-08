Nach dem Großbrand

Siegburg. Für die 20 Opfer des Großbrandes in Siegburg stehen richtungsweisende Entscheidungen an. Statiker haben am Montagmorgen begonnen, die vom Brand zerstörten Häuser unter die Lupe zu nehmen.

Von Marcel Dörsing, 13.08.2018

Wie geht es weiter für die Menschen, die bei dem Großbrand in Siegburg-Brückberg am Dienstag, 7. August, ihr Hab und Gut verloren haben? Bis zum Ende der Woche sollen die Betroffen Gewissheit haben, ob ihr Eigentum noch zu retten oder eventuell abgerissen werden muss. Das teilte die Stadt Siegburg auf GA-Anfrage mit. „Wir bereiten auf jeden Fall alles vor, um die Betroffenen so gut es geht zu unterstützen“, sagte Jan Gerull, Sprecher der Stadt.

Dazu werden etwa entsprechende Akten vorbereitet, um Abbruch- und Neubaugenehmigungen schnell bearbeiten zu können. Die Gutachter, die die Eigentümer beraten, haben eine weitere wichtige Aufgabe. „Sie stellen fest, welche Bereiche der Häuser betreten werden dürfen, und welche nicht“, so Gerull. Noch immer sind einige Bereiche einsturzgefährdet.

Seit Montag sind die Eigentümer selbst, nicht mehr die Stadt für die Sicherheit in den Ruinen verantwortlich. Die Absperrungen an den Häusern werden aber noch weiter stehen bleiben, auch der Sicherheitsdienst, der seit einigen Tagen den Zugang zu den betroffenen Straßen regelt, bleibe im Einsatz. Weiterhin offen ist die Frage, was den Brand am Bahndamm bei Brückberg verursacht hat. Nachdem zunächst die Kriminalpolizei Köln die Ermittlungen aufgenommen hatte, führen jetzt Beamte der Kreispolizeibehörde die Untersuchung weiter.