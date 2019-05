Streng geheime Dreharbeiten

Diese Schauspieler haben in Siegburg für den „Tatort“ improvisiert (von links): Charly Hübner (verdeckt), Ben Becker, Anna Schudt, Jörg Hartmann, Nicholas Ofczareck, Friederike Kempter, Elena Uhlig, Friedrich Mücke und Bjarne Mädel.

SIEGBURG. Ben Becker, Bjarne Mädel und Anna Schudt: Diese und andere prominente Schauspieler waren im ehemaligen Waldhotel Grunge in Siegburg. Dort improvisierten sie für eine Tatort-Folge der besonderen Art.

Produktionsleiter und Produktionsfirma wollten vorab nichts verraten: Die Dreharbeiten am vergangenen Donnerstag und Freitag waren absolut geheim. Anders als bei anderen „Tatort“-Drehs wussten selbst die Schauspieler nicht, was hinter den Türen des leerstehenden Waldhotels Grunge in Kaldauen passieren würde. „Tatort“-Ermittler aus Dortmund und Münster trafen mit weiteren prominenten Kollegen auf Regisseur Jan Georg Schütte, Spezialist für Drehs ohne festes Drehbuch.

Mit dabei: Anna Schudt und Jörg Hartmann (beide „Tatort“ Dortmund), Friederike Kempter („Tatort“ Münster), Ben Becker, Charly Hübner („Polizeiruf 110“), Bjarne Mädel („Der Tatortreiniger“), Friedrich Mücke, Nicholas Ofczareck und Elena Uhlig. Laut WDR galten „höchste Sicherheitsvorkehrungen und absolute Geheimhaltung“. Nur NRW-Ministerpräsident Armin Laschet durfte mal kurz rein. Ob eine Gastrolle abgefallen ist? Die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Von der Handlung des improvisierten Sonntagskrimis wird einiges verraten: Weil es bisher nicht gelungen ist, die Täter einer Mordserie an Polizeibeamten dingfest zu machen, wird ein „High-Performance-Team der sieben besten NRW-Kommissare“ zusammengerufen, um sich auf den Fall einzuschwören. Sie sollen die Mordserie beenden. Dabei werden sie von international renommierten Krisenberatern gecoacht, dargestellt von Charly Hübner und Bjarne Mädel. „Die namhaften Schauspieler wurden vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Ohne die Profile der anderen Darsteller zu kennen, improvisierten die Akteure zwei Tage lang auf Basis ihrer Rollenprofile“, schrieb der WDR. Unvorhersehbare Situationen beeinflussten dabei den Fortgang der Krimihandlung. Erst im Laufe der Dreharbeiten entwickelte sich, wer „gut“ und wer „böse“ ist.

212 Stunden Filmmaterial gedreht

Auch der technische Aufwand mit allein 24 bemannten sowie zwölf unbemannten Kameras war laut WDR hoch. Der Stadt Siegburg zufolge wurde der Höhenweg am Waldhotel Grunge immer wieder gesperrt. Die meisten Dreharbeiten sollten drinnen stattfinden.

Sieben Stunden wurde improvisiert, das Filmmaterial der verschiedenen Kameras ist insgesamt 212 Stunden lang. Es wird jetzt im Schnitt gesichtet und zu einem 90-minütigen Film verdichtet. Produzent Uli Aselmann teilte mit: „Mit diesem besonderen Ensemble sind die spannenden Dreharbeiten eine große Freude und einzigartige 'Aufregung' gewesen, die das gesamte Team in Atem hielt. Das wird sich sicher auch auf die Zuschauer übertragen.“

Foto: Axel Vogel Die Ermittler des Münsteraner Tatorts beim Dreh in Wachtberg (v.l.): Friederike Kempter, Axel Prahl, Jan Josef Liefers.

Foto: Axel Vogel In Wachtberg finden aktuell Dreharbeiten für den neuen Münsteraner Tatort statt.

Foto: Axel Vogel In Wachtberg finden aktuell Dreharbeiten für den neuen Münsteraner Tatort statt.

Foto: Axel Vogel In dieser Villa in Wachtberg-Pech laufen die Dreharbeiten zum Münsteraner Tatort.

Im Waldhotel Grunge, einst Treffpunkt von Ausflüglern und Nobelherberge mit vier Sternen, gingen schon 2003 die Lichter aus, als die letzten Pächter das Haus verließen. Später sollte das Waldhotel zur Flüchtlingsunterkunft werden, es kam jedoch nicht zu einer Einigung.

Ob Siegburg später im Tatort vorkommt, lässt der WDR in seiner nach dem Dreh veröffentlichten Pressemitteilung offen: Es ist von einem „Tagungshotel nahe Köln“ die Rede. Auch in Wachtberg wurde kürzlich für den "Tatort" gedreht: Dort ermittelten die Fernsehkommissare Thiel und Boerne vom Tatort Münster.

Sendetermin ist voraussichtlich am 1. Januar 2020 im Ersten.