Auftritt mit Tab-Two-Trompeter Joo Kraus

Siegburg. Die Star-Pianistin und gebürtige Kubanerin hat sich auch als Komponistin einen Namen gemacht. Sie tritt in Siegburg mit Tab-Two-Trompeter Joo Kraus auf.

Sie liebt Brahms, Beethoven und vor allem Bach. Und doch ist sie längst im Jazz zu Hause: Marialy Pacheco. Die gebürtige Kubanerin wurde in den vergangenen Jahren hierzulande als Star-Pianistin gefeiert, aber auch als Komponistin hat sie sich einen Namen gemacht. Am Samstag, 14. April, tritt sie im Siegburger Stadtmuseum auf.

Unter dem Titel „Duets“ spielt Pacheco zusammen mit dem Trompeter Joo Kraus. Musikalisch prallen damit zwei Welten aufeinander: Kubanisches Temperament trifft auf Coolness. Denn Kraus ist eher in den Gefilden von Funkjazz und Clubsounds beheimatet. Unter anderem war er in den 90er Jahren mit dem Projekt „Tab Two“ erfolgreich. Er ist auch auf Pachecos aktuellem, gleichnamigen Album als Gast vertreten. Für die Kubanerin ist es bereits der zweite Auftritt in Siegburg. Im September 2016 trat sie bereits in der Rhein-Sieg-Halle auf, damals zusammen mit dem WDR-Funkhausorchester als Beitrag zum Beethovenfest. „Damals kam der Kontakt mit ihr zustande“, sagt Frank Baake, Leiter der Rhein-Sieg-Halle. „Die Idee war, sie einmal in einem kammermusikalischen Rahmen zu präsentieren.“

Marialy Pacheco wurde 1983 auf Kuba geboren. Sie stammt aus einer musikalischen Familie und genoss eine klassische Ausbildung. Es war das legendäre „Köln Concert“ von Keith Jarret, das sie zum Jazz brachte. Sie hatte das Album als Teenager von einer Tante geschenkt bekommen. „Jazz ist die Freiheit, das zu tun, was man immer schon wollte“, sagte Marialy Pacheco 2016 im GA-Interview.

Das Konzert beginnt am Samstag, 14. April, um 20 Uhr im Stadtmuseum Siegburg, Markt 46. Karten sind zum Preis von 23 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühren) in den Ticketshops der GA-Zweigstellen sowie im Stadtmuseum erhältlich.