Mühlengraben in Siegburg

SIEGBURG. In Siegburg steht eine dringende Sanierung an: Die Stadt muss das Einlaufbauwerk, das den Mühlengraben an der Wahnbachtalstraße mit Siegwasser versorgt, erneuern.

Das Einlaufbauwerk, das den Mühlengraben an der Wahnbachtalstraße mit Siegwasser versorgt, ist marode, eine Sanierung dringend erforderlich. Das steht spätestens seit den Untersuchungen des 1927 errichteten Bauwerks im vergangenen Mai fest. Die entsprechenden Planungen laufen, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte. Über den aktuellen Sachstand informiert sie im Umweltausschuss, der am Montag, 6. März, im Siegburger Rathaus tagt. Dann berät das Gremium auch über weitere Schritte zur Umsetzung der Hochwasserrisiko-Managementplanung.

Der Ursprung der jetzigen Überlegungen liegt im Dezember 2015. Damals führte der Mühlengraben laut Verwaltung erstmals Hochwasser. Die befürchteten Folgen, überflutete Keller, blieben zwar aus, gleichwohl ging die Stadt der Ursache auf den Grund. Wie berichtet, ließt sie dafür im vergangenen Mai in einer groß angelegten Aktion das Einlaufbauwerk näher untersuchen. Das Bauwerk wurde dafür trockengelegt und die Wasserversorgung des Mühlengrabens über eine über die Wahnbachtalstraße verlegte Wasserleitung gesichert.

„Das Bauwerk ist marode, es muss etwas passieren“, fasst Stadtsprecher Jan Gerull das Ergebnis der eingehenden Untersuchung zusammen.

Die Überlegungen rund um eine Sanierung liegen indes nicht allein beim Siegburger Umweltamt, den Stadtbetrieben oder dem Mühlengrabenverband, der den Wasserlauf pflegt. Behörden des Rhein-Sieg-Kreis und der Bezirksregierung Köln sind ebenso involviert wie verschiedene Natur- und Landschaftsschützer.

Landesbetrieb will Brücke erneuern

Und auch der Landesbetrieb Straßen NRW sitzt mit am Tisch. „Das Einlaufbauwerk und die Straßenbrücke der Wahnbachtalstraße (L316) sind ein Bauwerk“ erklärt Jan Gerull. Daher müsse der Landesbetrieb in die Planung eingebunden werden. Der will die Brücke ohnehin binnen der nächsten fünf Jahre erneuern. Stadt und Straßen.NRW wollen nun gemeinsam weiter planen – und erhoffen sich davon zeitliche wie bauliche Vorteile.

„Alle Beteiligten suchen gemeinsam nach einer Lösung“, sagt Jan Gerull. Der mit einer Sanierung verbundene Aufwand sei riesig. Schließlich kann der Mühlengraben für die Zeit der Arbeiten nicht einfach trocken gelegt werden. „Er ist nach wie vor eine Lebensader“, so Gerull. Wegen der im Wasserlauf lebenden Fische dürfte dessen Wasserspiegel nicht zu tief sinken.

Neben den Fischen ist auch das Siegwerk auf das Wasser des Mühlengrabens angewiesen, und auch die Feuerwehr entnimmt an zwei Stellen Löschwasser. Es gebe daher viele Dinge zu beachten und abzustimmen. Die Abstimmung laufe derzeit.

Wie viel die Sanierung kostet, ist noch nicht bekannt. Wohl aber, dass sich die Bezirksregierung Köln daran beteiligt. Die Verwaltung habe die Bezirksregierung davon überzeugen können, dass das Einlaufbauwerk für den Hochwasserschutz in Siegburg unerlässlich ist, heißt es in der Vorlage. Und dass Schutztafeln zur Regulierung des Siegzuflusses unumgänglich sind. Schon jetzt gibt es laut Verwaltung die Zusicherung, dass die Bezirksregierung die Um- und Neubauten mit 80 Prozent bezuschusst.

Der Umweltausschuss tagt am Montag, 6. März, ab 18 Uhr im Siegburger Rathaus.