Sperrung aus Sicherheitsgründen

Siegburg. Die Stützmauer an der Seufzerallee auf dem Siegburger Michaelsberg ist mangels Fundament nicht mehr sicher. Die oberhalb des Weges gelegene Mauer ist „aus dem Lot geraten“.

Kaum wiederzuerkennen ist die Seufzerallee am Michaelsberg. Der Weg unterhalb der Abtei war über Jahre aus Sicherheitsgründen gesperrt und wucherte immer mehr zu. Inzwischen ist er im Zuge der Neugestaltung des Bergs freigelegt und bietet einen Rundblick über Wolsdorf. Doch die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Der Rat hat in der letzten Sitzung des Jahres beschlossen, eine in die Jahre gekommene Hangstützmauer sanieren zu lassen.

Wie die Verwaltung berichtete, ist die direkt oberhalb des Weges gelegene Mauer „aus dem Lot geraten“. 88 Meter lang, einen Meter dick und bis zu 3,20 Meter hoch hat das alte Bauwerk kein Fundament. Es ist lediglich aufgesetzt und damit ein Sicherheitsrisiko. „Damit die mittlerweile wieder instand gesetzte Seufzerallee wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden kann, ist eine Ertüchtigung der Hangstützmauer zwingend erforderlich“, hieß es in der Sitzungsvorlage an den Rat. Aus Kosten- und Denkmalschutzgründen sei ein Neubau mit Fundament jedoch nicht infrage gekommen.

So blieben zwei Varianten zur Sanierung des Mauerwerks, bei dem einzelne Steine ausgetauscht werden müssen. Der Rat entschied sich mehrheitlich dafür, die Mauer über sogenannte Erdanker zu stabilisieren. Diese sollen in dichten Abständen eingesetzt werden und die Mauer regelrecht am Felsgestein anheften. Ein Anker ist vier bis sieben Meter lang, an der Oberfläche der Mauer bleiben massive Kreuze sichtbar.

Die Arbeiten sollen insgesamt zehn Wochen dauern und 250.000 Euro kosten. Die zweite um 50 000 Euro günstigere Variante sah lediglich an beiden äußeren Enden der Mauer Erdanker vor. Zur Sicherung hätte dann ein 43 Meter langes Netz gespannt werden müssen. Lediglich die SPD sprach sich für diese Lösung aus, auch mit Blick auf den Haushalt.

Vor allem die Ostseite des Michaelsbergs präsentiert sich zurzeit als Baustelle. Wie berichtet, sind Dutzende Bäume gefällt worden. Laut Stadt hatten sie ihr Lebensalter erreicht und waren krank. Dabei mussten mehr Bäume weiche,n als im Konzept zur Erneuerung des Michaelsbergs vorgesehen. 2018 beginnt die Aufforstung mit einem Niederwald aus Buchen und Eichen. Zudem wird der Rundweg erneuert.