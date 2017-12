Gerangel am Glühweinstand

Siegburg. „Ein Mann mit einer Musikbox“ hat am Mittwochnachmittag auf dem Weihnachtsmarkt in Siegburg für Ärger gesorgt. Die Polizei erteilte dem 26-Jährigen einen Platzverweis.

Von Sebastian Meltz, 22.12.2017

Wie die Polizei Siegburg am Freitag mitteilte, soll ein 26-jähriger Duisburger am Mittwochnachmittag an einem Glühweinstand am unteren Markt in Siegburg Unruhe gestiftet haben. Er habe dort mit einer Musikbox zahlreiche Passanten belästigt.

Ein 53-jähriger Mitarbeiter vom Ordnungsamt wurde laut Polizei aufmerksam und schritt ein, wurde aber von dem 26-Jährigen aus Duisburg angegriffen und durch einen Tritt am Knie verletzt. Es folgte ein Gerangel. Schließlich konnte der Störenfried überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Mann, laut Polizei bereits wegen Diebstahl- und Drogendelikten bekannt, erhielt eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten und bekam einen Platzverweis erteilt. Der 26-Jährige habe dann widerstandslos die Heimreise nach Duisburg angetreten. Der Ordnungshüter der Stadt hat sich in ärztliche Behandlung begeben.