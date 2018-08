Nach Großbrand

SIEGBURG. Die Stadt Siegburg und das Netzwerk "Lohmar hilft" verzeichnen Tausende Spenden und Hilfsangebote nach dem Großfeuer in Siegburg. Am Samstag öffnet die Stadt für einige Stunden eine Sammelstelle in der ehemaligen Schule am Haufeld. Dabei wird ein großer Ansturm erwartet.

Ungebrochen ist die Hilfsbereitschaft nach dem verheerenden Großfeuer in Siegburg. Bei der Stadt Siegburg sind bereits Hunderte Angebote und Anrufe von Bürgern eingegangen, die den Betroffenen helfen wollen. Allein die Initiative "Lohmar hilft" hat laut der Vorsitzenden Manu Gardeweg 2300 Pullover, 1800 Hosen, 700 T-Shirts und 600 Paar Schuhe. "Es ist irre, was da in Bewegung gekommen ist", sagte sie. "Wir haben keinen einzigen Spendenaufruf gestartet, es kam alles über soziale Netzwerke."

Die Initiative betreibt in Lohmar und Siegburg drei Sammelstellen und hat ein Lager in Troisdorf. Ursprünglich habe man nur Lagerbestände für die Brandopfer anbieten wollen, so Gardeweg. Doch dann habe sich ein Spender nach dem anderen bei dem Netzwerk gemeldet, das für Notfälle aller Art da ist und zum Beispiel auch mit Kleiderkammern zusammenarbeitet. Auch die Stadt Siegburg hat laut Sprecher hunderte von Hilfsangeboten für die Brandopfer erhalten, meist über das eigens eingerichtete Bürgertelefon. Für Samstag erwartet die Stadt einen großen Ansturm bei der Sammelstelle für Sachspenden in der ehemaligen Hauptschule Innere Stadt (Haufeld 22). Diese ist zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet.

Die Stadt bittet Autofahrer, von der Wilhelmstraße ins Haufeld einzufahren, vor dem Gebäude Sachspenden auszuladen und dann zügig den Platz freizumachen für nachfolgende Fahrzeuge. Die Ausfahrt erfolgt dann über die Von-Stephan-Straße zurück zur Wilhelmstraße. Ein längeres (und am Samstag kostenloses) Parken ist auf dem nahe gelegenen großen Parkplatz im Haufeld möglich. Unter anderem wird auch ein 40-Tonner aus dem Münsterland erwartet, der Möbel bringt.

Feuer in Siegburg hinterlässt große Schäden Der Großbrand in Siegburg hat große Schäden angerichtet. Neun Häuser sind unbewohnbar. Bilder vom Tag danach zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: Alf Kaufmann Insgesamt neun Häuser sind nach dem Feuer in Siegburg unbewohnbar.

Foto: Dominik Pieper Das Haus von Andreas Buchmüller wurde zerstört, ebenso wie Häuser und Autos seiner Nachbarn.

Foto: Alf Kaufmann Innenminister Herbert Reul lobte die Einsatzkräfte in Siegburg.

Foto: Alf Kaufmann Innenminister Herbert Reul machte sich mit Bürgermeister Franz Huhn und Landrat Sebastian Schuster (v.l.) ein Bild von den Verwüstungen.



Foto: Dominik Pieper Die Polizei verschafft sich einen Überblick über die Schäden.



Wie berichtet, hatte sich am Dienstag ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke rasend schnell zu einer Feuerwalze entwickelt, die binnen Minuten einen Hang und oberhalb gelegene Wohnhäuser erfasste. Die Ursache ist weiterhin unklar. Die betroffene Straße "Im Urnenfeld" ist abgesperrt und wird von einem Sicherheitsdienst kontrolliert, auch um Gaffer fernzuhalten.

Nutzungsverbot für sieben Häuser

Die Stadtverwaltung sind sieben Einfamilienhäuser unbewohnbar, bislang war immer von neun die Rede. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen durften inzwischen die Bewohner wieder ihre Häuser betreten, allerdings nur in Begleitung der Feuerwehr und auch nur im Erdgeschoss. Alles andere wäre zu gefährlich: Die Gebäude sind einsturzgefährdet. Zerstört sind vor allem die Dachgeschosse. Aus Sicherheitsgründen wurden lose Ziegel abgenommen. Die Stadt verhängte zudem ein formales Nutzungsverbot für die Gebäude, die jetzt von Statikern und anderen Versicherern genauer untersucht werden. Unklar ist, inwieweit die Häuser abgerissen werden müssen.

Mehr als 20 Anwohner sind betroffen. Sie sind vorerst bei Verwandten und Freunden untergekommen. "Wir sind mit ihnen im Gespräch und beziehen sie bei Entscheidungen mit ein", sagte Bürgermeister Franz Huhn dem GA. "Es ist wichtig, diese Menschen jetzt erst einmal aus ihrem Trauma herauszuholen." Zu den wichtigsten Fragen gehöre zunächst, was überhaupt benötigt werde.

Deshalb sind zumindest einige der betroffenen Anwohner anwesend, wenn die Sammelstelle der Stadt am Samstag öffnet. Dort werden die Sachspenden gesichtet, aufgelistet und angenommen. Dabei sind städtische Mitarbeiter im Einsatz, unterstützt von Bewohnern einer Siegburger Flüchtlingsunterkunft. Auch das Netzwerk "Lohmar hilft" ist dann vor Ort.

"Bloß keinen Schrott"

"Die Leute sollen bloß keinen Schrott vorbeibringen", sagt Franz Huhn. "Wer meint, er könne diese Aktion zum Anlass nehmen, seine Garage zu räumen, ist falsch bei uns." Die Sachspenden müssten nicht schön sein, aber in jedem Falle brauchbar. Auch Manu Gardeweg befürchtet, dass betagte Röhrenfernseher oder "Oma Lieschens Sofa aus den 70er Jahren" abgegeben werden.

Von der Hilfsbereitschaft in der Stadt und darüber hinaus ist der Bürgermeister angetan: "Es ist einfach verrückt, was hier in Siegburg los ist. Diese Situation schweißt zusammen. Ich hatte sogar einen Anruf aus Trier von jemandem, der seine frei stehende Wohnung angeboten hat."

Auf dem städtischen Spendenkonto sind zwischenzeitlich rund 20.000 Euro eingegangen, plus die angekündigten 500.000 Euro von der Deutschen Bahn.

Bahnverkehr rollt wieder

Der Bahnverkehr rollt seit Freitagmorgen wieder regulär, nachdem die Brandschäden an der Strecke nun beseitigt sind. Nach den ICE-Zügen haben nun auch Regionalzüge wieder den Verkehr aufgenommen. Am Freitagmittag gab es am Bahnhof Siegburg/Bonn in Fahrtrichtung Köln vereinzelte Zugausfälle und Verspätungen, die sich jedoch im üblichen Rahmen bewegten.