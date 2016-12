Preisverleihung in Siegburg

17.12.2016 SIEGBURG. Beim rheinischen Mundart-Wettbewerb kommen 14 Kinder ins Finale.

Vielleicht treffe man ja den einen oder anderen in 15 Jahren als Mitarbeiter wieder. „Das würde neuen Schwung ins Kreishaus bringen“, zeigte sich Schulamtsleiter Hans Clasen bei der Preisverleihung im Rahmen des rheinischen Mundart-Wettbewerbs für Grundschulen überzeugt. Dazu hatte das Schul- und das Kulturamt des Rhein-Sieg-Kreises in diesem Jahr zum vierten Mal eingeladen.

Allerdings war die Resonanz nicht so groß wie bei der dritten Staffel. Krankheitsbedingt traten lediglich 14 von insgesamt 16 qualifizierten Teilnehmern in der Finalrunde an. Im letzten Jahr waren es noch 21 Jungen und Mädchen. Der Versuch, den Wettbewerb auf die Klassen 5 und 6 der weiterführenden Schulen auszuweiten, scheiterte. „Wir haben keinerlei Rückmeldung bekommen“, stellte Clasen enttäuscht fest.

Die Finalisten im Alter zwischen acht und zehn Jahren durften am Donnerstag einer Jury aus Mundartfachleuten und Pädagogen einen selbst ausgewählten Text „op Platt“ vortragen. „In Anbetracht von rund 100 angesprochenen Schulen im Rhein-Sieg-Kreis ist das natürlich wenig“, so Clasen. Das läge aber vor allem daran, dass immer weniger Platt in den Familien gesprochen werde. Clasen, der auch als Jurymitglied fungierte und durch das Programm führte, bedauerte das.

„Es wäre schade, wenn die Sprache verloren ginge“, so der Schulamtsleiter, der den Dialekt selbst perfekt beherrscht, was er bei seiner Moderation immer wieder unter Beweis stellte. Das ist auch der Sinn des Wettbewerbs. Denn der soll Schülern Anreize für die Verwendung der rheinischen Sprache geben und einen Beitrag zum Erhalt der Dialekte in der Region leisten, da diese in den letzten Jahren immer mehr der hochdeutschen Sprache gewichen sind.

Die Pänz, die jeweils um die ersten drei Plätze von zwei Jurys kämpften, machten Hoffnung, dass der Dialekt doch nicht vergessen wird. Es habe Spaß gemacht, ihnen zuzuhören, berichtete Clasen.

Und da alle Kinder überzeugten, vergab eine Jury zwei zweite, die andere Jury gleich zwei erste Plätze. Einen davon gewann Tim Henseler von der Grundschule Bornheim-Rösberg. Der konnte damit seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Allerdings trat er 2015 zusammen mit seinem jüngeren Bruder Lukas als Duo an. In der Familie werde noch Kölsch gesprochen, vor allem mit dem Opa, erklärte Tims Vater Thomas den Spaß seiner Jungs am Dialekt.

Den ersten Platz teilte Tim sich mit Tom Mehlitz von der selben Grundschule, Zweite wurde Jeanne Edimo Dicka, Dritte Janne Potulski. Die zweite Jury kürte Ronja Schmitz zur Siegerin, gefolgt von Ben Wirges und Lea Wördehoff auf Platz zwei und Felix Weidenbrück auf Platz drei. Die Gewinner freuten sich über Karten für das Hänneschentheater in Köln. Leer ging aber niemand aus. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und ein kleines Geschenk aus der Hand von Landrat Sebastian Schuster, assistiert von den Jurymitgliedern.

Dass der Dialekt auch an anderen Schulen hochgehalten wird, machte der Auftritt des Chors von Schülern der Gemeinschaftsgrundschule Bad Honnef-Aegidienberg deutlich. Der schmetterte unter anderem das Weihnachtslied „Hinger de Stäne“ des Komponisten und Texters in kölscher Mundart Hans Knipp. (Paul Kieras)