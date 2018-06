Open Air kostenlos

Siegburg. „Siegburg live“ bietet immer mittwochs an zehn Terminen Musik auf dem Markt. Start ist am 27. Juni mit der RSW-Band.

Von Inga Sprünken, 26.06.2018

Ein lauer Sommerabend, ein kühles Kölsch und gute Musik – das schmeckt nach Sommer und nach „Siegburg live“. Bereits zum achten Mal veranstaltet die Kreisstadt die Konzertreihe, die „immer mittwochs, immer um 18 Uhr, immer auf dem Marktplatz, immer bis 21 Uhr“ während der Sommermonate läuft, wie Bürgermeister Franz Huhn bei der Vorstellung des aktuellen Programms im Stadtmuseum sagte.

Wie immer verbinden sich an zehn Terminen gute Live-Musik mit dem einzigartigen Ambiente des Marktplatzes. „In diesem Jahr sind vier neue Bands dabei“, sagte Anna Ott von der Veranstaltungsagentur Joko. Mit der hat die Stadt den Vertrag für die nächsten fünf Jahre verlängert, wie Huhn berichtete. Somit ist die Veranstaltungsreihe mit Bands aus der Region, die in Zusammenarbeit mit der Tourist-Info läuft, auch für die nächsten Jahre gesichert.

Los geht es am 27. Juni mit der bewährten „RSW-Band“ aus Much, die seit 30 Jahren insbesondere deutsche Songs von BAP über Udo Lindenberg bis Herbert Grönemeyer covert. In jedem Jahr mit dabei sind auch die „Lustigen Musikanten“, die von Billy Idol bis Billy Joel die verschiedensten Hits covern und am 4. Juli die Bühne auf dem Marktplatz rocken. „The Natives“ entführen die Besucher am 11. Juli quer durch die Rock- und Pop-Geschichte und nehmen auch gerne Musikwünsche entgegen.

Luke Mays Band, Mad Memories und viele mehr

Rock und Pop aus den vergangenen 40 Jahren präsentiert ebenfalls die „Luke Mays Band“ am 18. Juli. Daran schließen sich am 25. Juli die „Mad Memories“ an, eine junge Gruppe, die das Publikum mit Rock- und Partymusik unterhält. Mehr Elektro-Pop gibt es eine Woche später am 1. August mit „UnArt“, die nicht nur nachspielen, sondern umformen, „um daraus Hymnen zu machen“, wie es der Veranstalter verspricht. Eine sehr eigene Note in der Interpretation bekannter Songs präsentiert auch „Silent Seven“ am 8. August, die die Zuhörer in die „weite Welt der Musik in all ihren bunten, hell leuchtenden Farben“ mitnimmt.

Am 15. August begeistert „Beattity“, die bei ausgelassener Party-Musik gerne in „Interaktion mit dem Publikum geht“, wie Ott sagt. Frisch, frech und unkonventionell kommt die erst im Jahr 2014 in Bonn gegründete Band „Papa'z Finest“ daher. Sie präsentiert am 29. August Pop-, Soul- und Rock-Cover-Versionen in neuem Gewand. Ein absoluter Neuling schließt die Veranstaltungsreihe am 5. September ab. „T-Time with Lukas“ ist der ausgefallene Name der fünf jungen Musikeraus dem Sauer- und Siegerland, die klassischen Rock'n'Roll völlig neu interpretieren.

Bis 21 Uhr statt bis 20 Uhr

Jeweils bis 21 Uhr spielen die Bands auf dem Marktplatz. „Ich bin froh, dass die Anwohner das mittragen“, sagte Huhn. Bei den ersten Konzerten sei schon um 20 Uhr Schluss gewesen. Sponsoren wie Tagwerk Personal und die VR-Bank Rhein-Sieg machen möglich, dass der Musikgenuss kostenlos ist. Die Besucher müssen aber für vier Euro einen „Siegburg Live-Festival-Becher“ erwerben, den sie bei jedem Konzert für die Getränke nutzen können. Um Getränke zu kaufen, gibt es Chips im Wert von je 2,50 Euro.

Im kommenden Jahr soll laut Huhn bis 19 Uhr auch das jüngere Publikum bis 19 Jahre musikalisch angesprochen werden.