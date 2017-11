Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt 2017

SIEGBURG. Am Samstag wird der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Siegburg eröffnet. Auf den Büttel Mollinarius müssen die Besucher in diesem Jahr leider verzichten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.11.2017

Er gehört einfach dazu, ist so etwas wie das Gesicht des Mittelalterlichen Marktes. Bei der nunmehr 26. Auflage des Spektakels zur Weihnachtszeit müssen die Siegburger indes ohne ihren Büttel Mollinarius auskommen. Der starke Arm der Obrigkeit ist schwer erkrankt.

Andere Künstler müssen stellvertretend seines Amtes walten, wenn ab Samstag, 25. November, das Mittelalter wieder Einzug hält in die Kreisstadt. Die Interessengemeinschaft Kramer, Zunft und Kurtzweyl schlägt bis Freitag, 22. Dezember, ihre Zelte auf - und hält täglich von 11 bis 20 Uhr, an den Wochenenden bis 21 Uhr Markt, erstmals auch mit einem Orientmarkt im S-Carré.

"Mollinarius hatte eine schwere Operation, seitdem geht es ihm schon viel besser", sagte Niels Bicker vom Veranstalter Mittelaltermarketing und zeigte sich zuversichtlich, dass es im kommenden Jahr ein Wiedersehen mit dem alten Bekannten geben wird. Auch ohne ihn solle der Markt wie gewohnt stattfinden. Handwerker lassen sich über die Schulter schauen, Kaufleute bieten ihre Waren feil und Musiker und Gaukler sorgen für allerlei Kurzweil, versichert Lupus, der Wolf. "Und zur Rauhnacht am 16. Dezember gibt es wieder einen Maskenumzug und Feuerspektakel."

Erstmals gibt es mit dem Orientmarkt am S-Carré einen kleinen Ableger des großen Marktes. In zwölf Zelten geht es dort vornehmlich um Träume und Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. "Zwei dieser Zelte stehen den Siegburgern offen", sagt Wirtschaftsförderin Silke Göldner. Vereine, Chöre oder auch Privatleute können sie nutzen, um sich in den Markt einzubringen.

Die vorweihnachtliche Zeitreise ins Mittelalter ist für die Stadt Siegburg eine feste Instanz. "Der Markt zieht seit Jahren die Menschen, er unterscheidet sich von anderen Märkten, und ist für uns genau das Richtige", betonte Bürgermeister Franz Huhn. Daran wolle die Stadt auch festhalten. Verwaltung und Veranstalter haben gemeinsam mit der Polizei ein differenziertes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Neben Polizisten und Ordnungsamtsmitarbeitern seien täglich Security-Kräfte unterwegs. Nach der Eröffnung bleibt der Markt zunächst für einen Tag geschlossen, wegen Totensonntag.

Anmeldungen zu Führungen, für die Zelte oder Anregungen zum Markt per E-Mail an die Tourist Information weihnachtsmarkt@siegburg.de

Polizei bereitet sich auf Taschendiebe vor

Die gemütlichen und besinnlichen Stunden auf dem Weihnachtsmarkt ziehen leider auch zwielichtige Gestalten an. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis erwartet nicht nur friedliche Besucher, sondern auch Taschendiebe.

Mit uniformierten und zivilen Beamten sowie einer mobilen Wache will die Polizei in der Siegburger Innenstadt den Markt sichern. Neben der Kontrolle von Verdächtigen wollen sie präventiv Besucher ansprechen und ihnen raten, wie sie sich am besten vor Taschendiebstahl schützen.

Wochenprogramm Mittelaltermarkt Montag bis Donnerstag 11.00 Uhr: Die tägliche Markteröffnung

12.00 Uhr: Musik erklingt

13.00 Uhr: Gaukelspiel

14.00 Uhr: Das Fest der Kindelein mit Musik und Tanz

15.00 Uhr: Gaukelspiel

16.00 Uhr: besinnliche Musik erklingt

17.00 Uhr: schwungvolle Musik

18.00 Uhr: Das Abendspektakel

19.00 Uhr: Das Sternensingen

20.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Freitag bis Samstag an der großen Bühne 11.00 Uhr: Die feierliche Markteröffnung

11.45 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

12.30 Uhr: Gaukelei und Jonglage

13.15 Uhr: Musik und Gaukelei

14.00 Uhr: Kinderritterturnier

14.45 Uhr: Gaukelei und Jonglage

15.30 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

16.15 Uhr: Musik und Gaukelei

17.00 Uhr: Gaukelei und Jonglage

18.00 Uhr: Abendspektakel

19.00 Uhr: Das Abendkonzert

20.30 Uhr: Das Sternensingen

21.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Freitag bis Samstag an der Bühne beim Bäcker 11.45 Uhr: Musik und Gaukelei

12.15 Uhr: Puppenspiel

13.00 Uhr: Kinderaktion

14.30 Uhr: Puppenspiel

16.00 Uhr: Kinderaktion

17.00 Uhr: Puppenspiel

Sonntag an der großen Bühne 11.00 Uhr: Die feierliche Markteröffnung

11.45 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

12.30 Uhr: Gaukelei und Jonglage

13.15 Uhr: Musik und Gaukelei

14.00 Uhr: Kinderritterturnier

14.45 Uhr: Gaukelei und Jonglage

15.30 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

16.15 Uhr: Musik und Gaukelei

17.00 Uhr: Gaukelei und Jonglage

18.00 Uhr: Abendspektakel

19.30 Uhr: Das Sternensingen

20.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Sonntag an der Bühne beim Bäcker 11.45 Uhr: Musik und Gaukelei

12.15 Uhr: Puppenspiel

13.00 Uhr: Kinderaktion

14.30 Uhr: Puppenspiel

16.00 Uhr: Kinderaktion

17.00 Uhr: Puppenspiel