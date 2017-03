Anti-AfD-Kundgebung in Troisdorf

RHEIN-SIEG-KREIS. Am Samstag veranstaltet die AfD ihren Landesparteitag in der Troisdorfer Stadthalle. Ab 10 Uhr steht zudem vor dem Rathaus eine Kundgebung unter dem Motto "Troisdorf bleibt bunt" an.

Gut gewappnet sieht sich die Siegburger Polizei für den Einsatz bei der Kundgebung gegen den AfD-Landesparteitag, der am Wochenende in der Troisdorfer Stadthalle stattfindet. „Wir gehen von einem friedlichen Verlauf aus“, sagte Polizei-Sprecher Georg Küpper am Donnerstag auf Anfrage. „Sollte es dann doch anders kommen, sind wir entsprechend vorbereitet.“

Wie berichtet, hält das Bündnis Bunter Rhein-Sieg-Kreis am Samstag ab 10 Uhr vor dem Rathaus an der Kölner Straße eine Kundgebung ab. Motto: „Troisdorf bleibt bunt“. Dem Bündnis haben sich Parteien, Gewerkschaften und kirchliche Gruppen angeschlossen. Die Veranstaltung sei mit 1200 Personen angemeldet worden, so Küpper.

Zudem plant die „Solid“, die Jugendorganisation der Linkspartei, einen Protestzug von Burg Wissem zur Kölner Straße. Dafür sind laut Küpper 500 Personen angemeldet. „Es wird eine räumliche Trennung geben, um Konflikte zu vermeiden“, sagte Küpper mit Blick auf die Stadthalle, wo die AfD-Landespartei ab 11 Uhr Vorbereitungen für die Bundestagswahl trifft.

CDU-Kreisverband wirbt für die Demo

Die Troisdorfer CDU hatte vor Wochen erklärt, sie nehme an der Kundgebung nicht teil. Der CDU-Kreisverband indes warb am Donnerstag für die Teilnahme: „Die CDU Rhein-Sieg spricht sich ausdrücklich für Demokratie und Weltoffenheit, gegen Nationalismus und Ausgrenzung aus und lädt alle Bürger ein, sich am Samstag ab 10.30 Uhr auf der Kölner Straße in Troisdorf über unsere politischen Ziele zu informieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kreisvorsitzende Lisa Winkelmeier-Becker wandte sich darin an die Delegierten der AfD: „Sie tagen hier in einer weltoffenen Stadt, in der Menschen aus fast allen Ländern der Welt, aller Glaubensrichtungen und aller Sprachen friedlich und gemeinsam leben. Nehmen Sie dieses Lebensgefühl mit nach Hause.“ Eine offene und soziale Gesellschaft ohne Grenzmauern sei Voraussetzung für Freiheit und Wohlstand.