Katholisch-Soziales Institut auf dem Michaelsberg

Siegburg. Nach über 65 Jahren in Bad Honnef feiert das Katholisch-Soziale Institut (KSI) vom 4. bis 7. Mai die Eröffnung seines neuen Standortes auf dem Siegburger Michaelsberg. Am Freitag wurden Details bekanntgegeben.

Von Laszlo Scheuch, 21.04.2017

65 Jahre hatte das Katholisch-Soziale Institut (KSI) seinen Sitz in Hennef - jetzt bricht eine neue Zeit an: Vom 4. bis 7. Mai steht die Eröffnung der Einrichtung an seinem neuen Ort auf dem Michaelsberg in Siegburg an.

Am Freitag verrieten Generalvikar Dominik Meiering als Vorsitzender des Kuratoriums des KSI, Ralph Bergold, Direktor des KSI, Roberto Rosso, Geschäftsführer des KSI sowie Renate Goretzki aus dem Programmbereich Kunst und Kultur des KSI sowie Pater Rockson von den Unbeschuhten Karmeliten auf dem Michaelsberg die ersten Infos zum langen Fest-Wochenende.

Wie berichtet, zog das KSI mit seinen rund 75 Mitarbeitern Mitte Februar auf den Siegburger Michaelsberg in die ehemalige Benediktinerabtei. Seit 2014 wurde das über 950 Jahre alte Kloster umgebaut und erweitert.

Um die neuen Räumlichkeiten feierlich zu eröffnen, haben sich die Veranstalter ein vielfältiges Programm einfallen lassen. "Ich denke, wir haben guten Grund zu feiern. Fünf Jahre Planung, Bau und Umbau kommen zu einem Abschluss", sagte Generalvikar Meierin. Die Feierlichkeiten beginnen am Donnerstag 4. Mai mit einem Festakt für geladene Gäste aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Neben Rainer Maria Kardinal Woelki wird dann auch Bundeskanzlerin Angela Merkel im KSI sein. "Ich freue mich über die Wertschätzung, die uns die Politik dadurch entgegenbringt", so Meiering, der beifügte, dass die Bevölkerung Merkel auch aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sehen wird.

Nachdem am Freitag ein Empfang für am Bau Beteiligte steigt, findet am Samstag ein Symposium mit dem Thema "Fragen der Gerechtigkeit" statt. "Wir erwarten dazu rund 250 Personen", sagte Bergold. Anmeldungen seien noch möglich - Informationen dazu finden Interessierte unter www.ksi.de.

Ihren Höhepunkt finden die Feierlichkeiten am Sonntag, 7. Mai. "Wir möchten alle einladen und richten uns mit unserem kulturellen Programm an die gesamte Bevölkerung", sagte Goretzki. Der Tag beginnt mit einem großen Festgottesdienst auf dem Siegburger Marktplatz mit Rainer Maria Kardinal Woelki und bietet in der Folge bis in die frühen Abendstunden ein Programm - darunter Chorauftritte, Kirchenführungen und Gesprächsangebote über den Umbau der Abtei.

Die Veranstalter weisen daraufhin, dass es am KSI am Sonntag zu längeren Wartezeiten kommen kann. Zudem stehen auf dem Michaelsberg keine Parkplätze zur Verfügung und die Bergstraße ist nicht befahrbar.

Weitere Informationen rund um die Feierlichkeiten und das Programm finden Sie auf www.ksi.de