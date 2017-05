Siegburg. Die Einweihung des Katholisch-Sozialen Instituts (KSI) auf dem Michaelsberg geht in die zweite Runde. Nach dem Festakt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wird der Bau am Sonntag der Öffentlichkeit vorgestellt. Den Auftakt machte ein Gottesdienst mit rund 2000 Menschen auf dem Siegburger Markt.

Den Mairegen am Sonntagmorgen nahm Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki mit Humor. So ganz könne man der Wettervorhersage eben nicht trauen. Eigentlich habe es pünktlich zum Open-Air-Gottesdienst trocken sein sollen, sagte er. Trotzdem hatten sich rund rund 2000 Menschen auf dem Siegburger Markt versammelt, um mit einer festlichen Messe die Einweihung des Katholisch-Soziale Instituts (KSI) auf dem Michaelsberg zu feiern. Eine Resonanz, die den Kardinal außerordentlich freute: "Sie sind keine Schönwetterchristen, sondern wetter- und alltagstauglich." Damit war er beim Thema. Das in der katholischen Soziallehre verwurzelte KSI widme sich Alltagsfragen und sei für die Menschen da, im Sinne einer sozial gerechten Gesellschaft. "Uns Christen geht es nicht ums eigene Wohl, sondern um das Gemeinwohl", so Woelki in seiner Predigt.

"Wir sind stolz darauf, dem KSI eine Heimat geben zu dürfen", sagte Bürgermeister Franz Huhn in seinem Grußwort. Nach dem Gottesdienst machten sich die Gläubigen in einer Prozession auf zum Michelsberg, wo der Kardinal das Institut einsegnete. 47 Millionen Euro hat sich das Erzbistum die Sanierung der alten Abtei und den Neubau kosten lassen. 2010 hatten die Benediktiner, die seit 1064 - mit Unterbrechungen - auf dem Michaelsberg zu Hause waren, ihren Abschied erklärt.

Foto: Paul Kieras Bei der Einsegnung im Innenhof der Abtei.

Durch den Orden der Unbeschuhten Karmeliten, der 2013 auf den Berg zog, und das vormals in Bad Honnef beheimatete KSI ist der Michaelsberg weiter "geistlichen Zentrum" in der Region. Das Tagungshaus versteht sich als Ort des Dialogs, auch Kunst und Kultur spielen eine große Rolle.

Tag der offenen Tür beim KSI Foto: Paul Kieras Einzug auf dem Marktplatz mit Rainer Maria Kardinal Woelki (hinten, Mitte) und Generalvikar Dominik Meiering (rechts).

Foto: Paul Kieras Begrüßung im Mairegen: Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki ließ sich vom mäßigen Wetter die gute Laune nicht verderben.

Foto: Paul Kieras Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn am Morgen bei der Eröffnung der KSI-Einweihung.

Foto: Paul Kieras Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki bei der Messe zur Einweihung des KSI.

Foto: Paul Kieras Rund 2000 Menschen hatten sich zur Messe zur KSI-Einsegnung auf dem Siegburger Markt versammelt.

Foto: Paul Kieras Messe auf dem Markt mit Landrat Sebastian Schuster (3. von links) und KSI-Direktor Ralph Bergold (3. von rechts).

Foto: Paul Kieras Festliche Stimmung: Chöre und Musiker auf den Treppen des Siegburger Stadtmuseums.

Foto: Paul Kieras Die Prozession zum Michaelsberg.

Foto: Paul Kieras Messe auf dem Markt.

Foto: Paul Kieras Die Festmesse auf dem Markt.

Foto: Paul Kieras Alles neu: Die Außenanlagen am KSI sind frisch angelegt.

Foto: Paul Kieras Feierlicher Akt: Kardinal Woelki segnet die Abtei ein.

Foto: Paul Kieras Große Beteiligung: Nach mehrjähriger Bauzeit kehrt wieder Leben auf dem Michaelsberg ein.

Foto: Paul Kieras Bei der Einsegnung im Innenhof der Abtei.

Foto: Holger Arndt Die Lichtinstallation am Michaelsberg.

Bis Sonntagabend können sich Besucher beim Tag der offenen Tür ein Bild vom neuen KSI machen. Auf dem Programm stehen Band- und Chorkonzerte, Improvisationstheater, szenische Lesungen, Vorträge, Gesprächsrunden und Kunstprojekte.

Das KSI weist darauf hin, dass auf dem Michaelsberg keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Besucher werden gebeten, sich bei der Anreise am Parkleitsystem der Stadt zu orientieren. Der Michaelsberg ist von der Innenstadt aus in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.