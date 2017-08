Siegburger Köpfe

SIEGBURG. Geburtstags- und Hochzeitsfeiern, Stadtfeste und Firmenfeiern - der 71-Jährige Siggi Klein ist seit 38 Jahren musikalischer „Hans Dampf“ in allen Sälen des Rhein-Sieg-Kreises.

Von Paul Kieras, 15.08.2017

„Ich nehme nicht mehr alles an, aber ans Aufhören denke ich noch nicht“, sagt Siegfried Klein, den jeder Siggi nennt und der mit seinem Keyboard bekannt ist wie ein bunter Hund. Nicht nur in der Kreisstadt, die „immer meine Heimat geblieben ist“, wie er beteuert. Seit 38 Jahren tritt der 71-jährige gebürtige Siegburger als freiberuflicher Musiker, Moderator und Entertainer in der gesamten Region, aber auch in ganz Deutschland auf: bei privaten Geburtstags- und Hochzeitsfeiern, bei Stadtfesten und Firmenfeiern.

Am Herzen liegen ihm Benefizveranstaltungen. „Da trete ich selbstverständlich ohne Gage auf“, sagt Klein. Darüber hinaus hat er in TV-Produktionen und als Moderator bei lokalen TV-Sendern mitgewirkt, vor allem aber viel Zeit als Musiker auf Kreuzfahrten verbracht. Mittlerweile auch schon fast 30 Jahre. „Allein neun Mal Amazonas, ebenso oft Antarktis, 21 Mal Nordkap auf insgesamt 164 Seereisen weltweit liegen hinter mir, über Silvester trete ich die 165. an, allerdings ist das eine Flusskreuzfahrt nach Holland“, berichtet er und schaut dabei ein wenig, als könne er es selbst nicht glauben, wohin ihn sein Beruf schon alles geführt hat. Siggi war also viel von seiner Familie getrennt, die längste Tour dauerte sieben Wochen. Das blieb nicht ohne Folgen, seine Ehe ging vor vielen Jahren in die Brüche.

Bereits mit „Tatort“-Kommissar Axel Prahl aufgetreten

Bewerben musste er sich nie. „Ich wurde immer durch Mundpropaganda weiterempfohlen“, berichtet er nicht ohne Stolz und erinnert sich an sein erstes Engagement an Bord eines Schiffes. Auf einer privaten Veranstaltung in Freiburg wurde er von einem Manager von „Neckermann-Reisen“ angesprochen und verpflichtet. „Von da an kamen auch andere Veranstalter auf mich zu.“ Im Laufe der Jahre hat er viele Künstler aus dem Showgeschäft kennengelernt, gemeinsame Auftritte mit ihnen absolviert. Eine Freundschaft verbindet ihn nach eigenen Worten mit dem Münsteraner „Tatort“-Kommissar Axel Prahl. „Der war auf dem selben Schiff wie ich für Lesungen gebucht und abends, wenn ich für das Unterhaltungsprogramm zuständig war, haben wir zusammen so richtig den Saal gerockt“ erzählt der Siegburger. Die Liste mit Künstlern, die Siggis Weg gekreuzt haben, ist lang. Dazu gehören unter anderen Roberto Blanco, Chris Andrews, Frank Zander, King Size Dick und der Kölner Karnevalist Wicky Junggeburth. Als der seinen Megahit „Eimol Prinz zo sin“ aufgenommen hat, sang Klein im Background-Chor. „Und bei seinen Auftritten habe ich ihn damals durch die Säle begleitet und Akkordeon gespielt“, erzählt der Tausendsassa, der seit einigen Jahren mit Sonja Rieske auch als Duo auftritt – seitdem sie mit ihm eine CD anlässlich des Geburtstages ihres Vaters aufgenommen hat

Eine Karriere als Musiker schwebte Siggi Klein eigentlich gar nicht vor. Der gelernte Drucker, Schriftsetzer und Werbefachmann war in einer Kölner Agentur angestellt. „Als der Chef mit einem Azubi durchgegangen ist“, wurde er arbeitslos, besann sich auf sein künstlerisches Talent und begann einen neuen Lebensabschnitt als Musiker. Mit zehn Jahren hatte er bei seinem Onkel das Akkordeonspiel gelernt, „Geld für ein Klavier hatten wir nicht“, so Klein. Zunächst trat er mit seinem Vater auf, der Geige spielte.

Repertoire von rund 2500 Songs

Mit 18 gründete Siggi die „Big Horns“. Im Driescher Hof, im Siegblick, im Kaiserhof oder in der Sommerrodelbahn unterhielten sie an den Wochenenden die Gäste mit Tanzmusik. Den Bezug zu Siegburg hat er nie verloren, obwohl er in Buisdorf aufgewachsen ist und danach lange Jahre außerhalb der Kreisstadt wohnte. Seit 1999 lebt er in Kaldauen. Der gefragte Entertainer tritt bei fast jedem Verein auf und zwar für den gleichen Preis. Auch bei den drei Siegburger Vereinen, bei denen er Mitglied ist, macht er keine Ausnahme. Wird es nicht irgendwann langweilig mit Siggi Klein? Der schüttelt nur den Kopf und antwortet: „Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hätte: 'Der schon wieder!'“

Das ist kein Wunder bei seinem Repertoire von rund 2500 Songs. Der Musiker spielt auch kein festes Programm, sondern das, was sein Publikum möchte. „Alles, von Capri-Fischer bis Klassik und aus den aktuellen Charts.“ Üblicherweise beginnt er mit Swing, seiner persönlichen Lieblingsmusik. „Da merke ich schon, ob die Leute mit dem Fuß arbeiten.“ Wenn nicht, wechselt er den Stil. Die Arbeit macht ihm immer noch Freude, er erlebt viel, besonders auf den Kreuzfahrten. Bei einem Landausflug fragten ihn die Passagiere, ob er sein Akkordeon mithabe. „Ich ritt dann auf einem Esel und sang zum Akkordeon kölsche Lieder mitten in der Karibik“, erinnert sich Siggi und hat heute noch Spaß daran. Kein Wunder, dass er derzeit nicht an ein Karriereende denkt.