Keine erneute Kandidatur

Siegburg. Seit 14 Jahren ist Franz Huhn Bürgermeister in Siegburg. Doch bald ist Schluss: Das Stadtoberhaupt (CDU) hat am Montag angekündigt, nicht erneut antreten zu wollen.

Der Siegburger Bürgermeister Franz Huhn (CDU) hat am Montag angekündigt, bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr zu kandidieren. In den vergangenen Tagen hat er wichtige Weggefährten über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Am Montag ging er an die Öffentlichkeit. Er hatte das Amt seit 2004 inne. Im Antrittsinterview mit dem General-Anzeiger sagte er damals „Nach dem Huhn kommt die Henne“. Er wünsche sich eine Bürgermeisterin als Nachfolge im Amt. Ob das die aktuelle Vizebürgermeisterin Susanne Haase-Mühlbauer sein könnte, ist derzeit noch nicht klar. Jetzt haben die Kandidaten knapp zwei Jahre Zeit, sich zu positionieren.

Franz Huhn ist am 3. November 1951 in Niederpleis geboren. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Germanistik hat er als Lehrer gearbeitet. Zuletzt war er Schulleiter des Siegburger Berufskollegs. Seit 1983 ist er in der Siegburger CDU aktiv, ab 1989 Ratsmitglied, ab 1994 Vizebürgermeister und seit 2004 Bürgermeister. Von 1999 bis 2011 war er CDU-Chef in Siegburg. Franz Huhn hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit seiner Frau Conny in Kaldauen.

