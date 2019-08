Streit in Unterkunft eskaliert

Bei einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft hat ein Mann einen anderen leicht an der Hand verletzt.

Siegburg. In einer Unterkunft in Siegburg kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer wurde dabei mit einem Messer leicht an der Hand verletzt.

Von Christine Bähr, 04.08.2019

Laut Mitteilung der Polizei kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Unterkunft an der Wilhelmstraße in Siegburg zu einem Streit zwischen einem 37-Jährigen und einem 28-Jährigen. Als die Auseinandersetzung eskalierte, wurde der 28-jährige Mann durch den älteren Beteiligten mit einem Messer leicht an der Hand verletzt.

Wie die Polizei erklärte, trugen beide Männer von ihrem Streit leichte Verletzungen davon. Der 37-Jährige war stark alkoholisiert; bei ihm ergaben sich außerden Hinweise auf Drogenkonsum. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Nach einer ärztlichen Überprüfung wurde er bis zum Morgen inhaftiert. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.