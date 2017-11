Unbekannte Täterin erbeutet 25.000 Euro

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern in Siegburg und der Region.

Siegburg/Sankt Augustin. In Siegburg und in Sankt Augustin versuchten bisher unbekannte Täter mit dem sogenannten "Enkeltrick" Geld von Senioren zu erbeuten. Bei einem Senior in Siegburg waren sie damit erfolgreich.

Von Michael Lehnberg, 29.11.2017

Opfer einer Trickdiebin ist am Dienstag ein 87 Jahre alter Mann aus Siegburg geworden. Der Senior fiel auf den sogenannten Enkeltrick rein und beklagt laut Polizei nun den Verlust von 25.000 Euro.

Gegen 12.50 Uhr erhielt er einen Anruf von einer unbekannten Frau, die ihm im Gespräch glaubhaft machte, sie sei eine Nichte aus Bochum. Sie bat um 25.000 Euro für Renovierungsarbeiten nach einem Immobilienkauf. Der Siegburger hob Geld von der Bank ab, das von einer Freundin der angeblichen Nichte abgeholt werden sollte.

Die erschien gegen 15 Uhr an der Haustür, nahm das Geld entgegen, stellte sogar eine Empfangsbestätigung aus und verschwand mit der Beute. Die Geldabholerin wird als 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Sie hat eine runde Gesichtsform und eine schlanke Statur. Sie trug eine dunkle Jacke mit Fellkragen, hat schwarze schulterlange Haare und sprach akzentfrei Deutsch.

Einen ähnlichen Anruf erhielt ein 81-jähriger Sankt Augustiner am selben Tag gegen 11.30 Uhr. Die Anruferin, die sich als seine Freundin ausgab, bat um Geld für eine Immobilienfinanzierung. Der 81-Jährige tat laut Polizei genau das Richtige und rief seine Freundin an. Die erklärte ihm, dass sie ihn nicht angerufen habe und auch keine Immobilie kaufen wolle.

Damit wurde dem Senior klar, dass es sich bei dem ersten Anruf um einen Betrugsversuch gehandelt haben musste. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.