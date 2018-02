Ausstellung mit Exponaten aus Siegburger Schulen

Siegburg. Früher waren sie Hilfsmittel, um Geschichte anschaulicher darzustellen, heute sind sie selbst historische Exponate: Das Stadtmuseum Siegburg stellt alte Wandtafeln und Schaubilder aus Siegburger Schulen aus.

Von Sofia Grillo, 08.02.2018

Die Wandbilder erklären geschichtliche Ereignisse, beispielsweise die Geschichte vom 15. bis zum 20. Jahrhundert oder die der Jungsteinzeit. Die Zehntklässlerin Vivian Bartkowiak hat die Ausstellung selbst geplant und umgesetzt. Sie war im Oktober für drei Wochen Praktikantin im Stadtmuseum. Am Dienstag hat sie die von ihr konzipierte Ausstellung eröffnet und ihren Klassenkameraden aus der Gesamtschule Lohmar vorgestellt.

„Ich fand es total interessant, mich mit den Wandtafeln zu beschäftigen. Sie erklären schwierige Themen ganz einfach und helfen dabei, alles zu verstehen“, sagt die Schülerin. Die jetzige Praktikantin Leonie Kluth aus der neunten Klasse des Gymnasiums Alleestraße hat die Exponate im Stadtmuseum aufgehängt. Die beiden Schülerinnen sind stolz, die fertiggestellte Ausstellung nun zu sehen.

Die Wandkarten stammen aus der Nachkriegszeit. „Heute, in Zeiten der Digitalisierung, werden sie nicht mehr für den Unterricht verwendet, jetzt kommen Beamer und Smartphones zum Einsatz“, so Herbert Spicker, stellvertretender Leiter des Stadtmuseums. Interessant an den Karten sei, was sie inhaltlich präsentieren und was weggelassen wurde, so Spicker. Er deutet dabei auf die Karte, die die Geschichte vom 15. bis 20. Jahrhundert zeigt. Das Schaubild nennt zeitgeschichtliche Stichworte und erklärt diese mit Bildern. Neben dem Stichwort „Zweiter Weltkrieg“ sieht man Bilder vom nationalsozialistischen Regime, von zerstörten Städten und Kriegsheimkehrern. „Bilder, die die Judenverfolgung darstellen, fehlen auf der Karte“, so Spicker.

Vivian Bartkowiak hat zudem zu der Ausstellung ein Quiz erstellt. Die Fragen fordern den Besucher heraus, sich mit den Wandbildern zu beschäftigen. Ihre Mitschüler probieren es aus und diskutieren vor jeder Wandkarte, ob diese die richtige Antwort zu der Frage im Quiz hergibt. Das Quiz erfüllt seine Wirkung: „Wir sind dadurch länger als sonst mit der Ausstellung beschäftigt, und so wird sie interessant“, sagen die Schüler Vincent Ramsel und Justin Steingrüber.

Die Wandtafeln und Schaubilder aus Siegburger Schulen sind bis zum 4. März im Foyer des Stadtmuseum, Markt 46, ausgestellt.