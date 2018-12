Kontrollen in Innenstadt

Siegburg. Mehr als 70 Mitarbeiter der Polizei und der Ordnungsämter waren beim Sicherheitstag in Siegburg unterwegs. Kontrolliert wurden auch Shisha-Bars - mit einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2018

Am Montag fand der Sicherheitstag in Siegburg und Lohmar statt. Laut der Pressemitteilung der Siegburger Stadtverwaltung waren mehr als 50 Polizisten, 20 Mitarbeiter der Ordnungsämter sowie der Kontrolldienst der Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft im Einsatz. Der Sicherheitstag soll sowohl vorbeugend als auch ahndend wirken.

Mit Unterstützung der Feuerwehr kontrollierten Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt unter anderem fünf Shisha-Bars in der Siegburger Innenstadt. In allen Betrieben wurden Verstöße gegen brandschutzrechtliche Bestimmungen festgestellt. Darunter fallen auch abgelaufene Feuerlöscher und versperrte Notausgänge. Außerdem lagen laut der Pressemitteilung teilweise Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz vor.

Die Stadt weist darauf hin, dass in Shisha-Bars der Konsum von Tabak nicht gestattet ist. Lediglich Tabakersatzstoffe oder getrocknete Früchte dürfen verwendet werden. Seit einiger Zeit sind außerdem Kohlenmonoxid-Melder in Shisha-Bars anzubringen. Keine der kontrollierten Bars konnte einen solchen CO-Melder vorweisen. In allen Fällen wurden laut der Stadtverwaltung Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Betreiber aufgefordert, die Mängel umgehend zu beseitigen. Es werde eine Nachkontrolle geben, kündigt die Verwaltung an.