Session in Siegburg

Siegburger Prinzenproklamation in der Rhein-Sieg-Halle: Bürgermeister Franz Huhn (links) inthronisiert Prinz Daniel I.

06.01.2017 Siegburg. Mehr als 1000 Jecken feiern Daniel I. und Pia I. in der Rhein-Sieg-Halle: Sie sind das neue Siegburger Prinzenpaar. Beide "beerben" Landrat Sebastian Schuster und dessen Frau Margret, die im vergangenen Jahr Tollitäten waren.

Einen begeisterten Empfang bereiteten mehr als 1000 Jecke dem neuen Prinzenpaar Daniel I. (Kurenbach) sowie seiner Ehefrau und Siegburgia Pia I. am Freitagabend in der Rhein-Sieg-Halle. Schon beim Einmarsch strahlte das sympathische Paar samt Gefolge um die Wette und genoss sichtlich das erste Bad in der Menge.

Nach der Begrüßung der Gäste durch den Präsidenten des Karnevalskomitees, Günter Krengel, stellte der Protektor des Siegburger Karnevals, Bürgermeister Franz Huhn, die Tollitäten vor und proklamierte sie unter tosendem Applaus der bestens gelaunten Narrenschar, deren Herzen die Regenten im Sturm erobert hatten. (Dominik Pieper)