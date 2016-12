Sicherheitsmaßnahmen auf Mittelalterlichem Weihnachtsmarkt

In Siegburg sind Polizeibeamte mit Maschinenpistolen und Schutzwesten unterwegs.

20.12.2016 Siegburg. Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat die Polizei ihre Präsenz in der Siegburger Innenstadt erhöht. Ab sofort sollen die Polizeibeamten auf dem Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt mit Schutzwesten und Maschinenpistolen unterwegs sein.

Die Ereignisse in Berlin haben die Frage nach der Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen wie auch auf Weihnachtsmärkten erneut in den Mittelpunkt gerückt. Deutschland und damit auch NRW stehen seit Langem im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus. Aktuell liegen der Polizei Rhein-Sieg keine konkreten Erkenntnisse oder Hinweise vor, die auf bestehende terroristische Planungen oder Aktionen hindeuten.

Die Polizei hatte angesichts der erhöhten Terrorgefahr bereits die Präsenz und die weiteren Sicherheitsmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen deutlich erhöht. Die aktuellen Geschehnisse finden in Berlin in den Sicherheitskonzepten Berücksichtigung.

Bereits am gestrigen Abend hatte die Polizei verstärkt Aufklärung im Siegburger Innenstadtbereich betrieben. Ab sofort werden die Polizeibeamten auf dem Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt mit sichtbaren Schutzwesten und mit Maschinenpistolen in Doppelstreifen unterwegs sein.

Landrat Sebastian Schuster: "Die Polizei Rhein-Sieg steht in engem Informationsaustausch mit allen Sicherheitsbehörden. Wir tun alles dafür, um die Sicherheit zu gewährleisten. Polizeibeamte werden auf dem Weihnachtsmarkt in Siegburg erkennbar und auch verdeckt unterwegs sein. Alle Polizeibeamte sind noch einmal in hohem Maße sensibilisiert worden."

Der Landrat rät den Menschen, besonnen zu reagieren, macht aber auch deutlich, dass es trotz aller Sicherheitsmaßnahmen eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Die Stadt Siegburg und die Polizei stehen in engem Kontakt, um die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Weihnachtsmarkt abzustimmen. (ga)