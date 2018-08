In Innenhof der Wache entdeckt

Diese kleine Fledermaus wurde von der Polizei in Siegburg aufgepäppelt. Sie war orientierungslos und dehydriert auf dem Innenhof der Wache gefunden worden.

Siegburg . Die Polizei als Freund und Helfer, das gilt auch für Fledermäuse. In Siegburg versorgten die Beamten jüngst "Batman" - das offenbar orientierungslose Tier krabbelte auf dem Innenhof der Polizeiwache herum.

Von Stephan Werschkull, 23.08.2018

Am Mittwoch ist eine Fledermaus von einem Polizisten auf dem Innenhof der Wache in Siegburg gefunden. Diese sei orientierungslos umher gekrabbelt, berichtet die Polizei. Unter Anleitung der Fledermaus-Hotline des Naturschutzbundes wurde das Tier aufgepäppelt. Da es dehydriert war, wurde ihm mit einem Löffel Wasser eingeflößt. Die Aktion glückte, nach kurzer Verschnaufpause in der Wache flog die Fledermaus weiter.